Set Çalışanı, Dizilerdeki Sevişme Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Açıkladı
Set Çalışanı, Dizilerdeki Sevişme Sahnelerinin Nasıl Çekildiğini Açıkladı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=TkixO...
TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, Aysel Ev YouTube kanalına konuk oldu. Yalçın, dizilerdeki sevişme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı.
KAYNAK: Aysel Ev/YouTube
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Dizi ve film setleri hakkında yaptığı itiraflarla TikTok'ta fenomen olan set çalışanı Yener Yalçın, Aysel Ev'e konuk oldu.
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Setler hakkında merak edilenleri yanıtlayan Yalçın'a elbette sevişme sahnelerinin nasıl çekildiği soruldu.
Sevişme sahneleri için açık ve kapalı set yapıldığını belirten Yalçın, kapalı setleri doğru bulmadığını çünkü ortamın çok gergin olduğunu belirtti.
"Kapalı set oluyor bazen. Kapalı set olunca yalnızca 1-2 kişi giriyor. O bence doğru bir yöntem değil. Orada herkes rol yapıyor. Kapalı olunca gerçekmiş de saklamaya çalışıyormuşuz gibi."
"Kapının önünde 50 kişi monitörden izliyoruz. Bir de televizyondan vereceğiz milyonlar izleyecek. Mantıklı gelmiyor bana o. Bazı yönetmenler var, normal yemek yeme sahnesi gibi çekildiğinde zaman hem daha gerçekçi oluyor hem oyuncu da rahat ediyor."
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İşte o anlar:
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