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Survivor Sunucusu Murat Ceylan, Yeni Sezon Hakkında Konuştu

Survivor Sunucusu Murat Ceylan, Yeni Sezon Hakkında Konuştu

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 18:52

2019 yılından beri Survivor'ın sunuculuğunu üstlenen eski yarışmacılardan Murat Ceylan, Survivor 2025 hakkında açıklamalarda bulundu.

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Her sezon seyircisini ekran başına kilitleyen Survivor, 2025 yılında bomba bir sezonla geri dönmeye hazırlanıyor.

Her sezon seyircisini ekran başına kilitleyen Survivor, 2025 yılında bomba bir sezonla geri dönmeye hazırlanıyor.

Ocak ayında yayınlanması planlanan Survivor 2025 için başvurular başlarken 2019'dan beri yarışmanın sunuculuğunu üstlenen eski yarışmacı Murat Ceylan'dan bomba itiraflar geldi.

Ocak ayında yayınlanması planlanan Survivor 2025 için başvurular başlarken 2019'dan beri yarışmanın sunuculuğunu üstlenen eski yarışmacı Murat Ceylan'dan bomba itiraflar geldi.

Survivor 2025 hakkında bol bol ipucu veren Murat Ceylan, yeni sezonda da sunuculuğa devam edeceğini belirtip sürprizler olacağının altını çizdi.

Survivor 2025 hakkında bol bol ipucu veren Murat Ceylan, yeni sezonda da sunuculuğa devam edeceğini belirtip sürprizler olacağının altını çizdi.

"Yeni sezon hazırlıkları başladı. Nedense ben ülkeye ayak bastıktan sonra geriye doğru saymaya başlıyor etrafımdakiler."

"Yeni sezon hazırlıkları başladı. Nedense ben ülkeye ayak bastıktan sonra geriye doğru saymaya başlıyor etrafımdakiler."

"Az kaldı ama bu sezon bir önceki sezon beklentiler nasıl güzel karşılandıysa hem şaşırtacağız hem eğlendireceğiz hem de birkaç tane güzel sürpriz hazırladık"

"Az kaldı ama bu sezon bir önceki sezon beklentiler nasıl güzel karşılandıysa hem şaşırtacağız hem eğlendireceğiz hem de birkaç tane güzel sürpriz hazırladık"

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