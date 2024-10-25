Avrupa Yakası'nın Sedef'i Suna Keskin, Gülse Birsel'in Veda Paylaşımına Sessiz Kalmadı
Avrupa Yakası'nın Sedef'i Suna Keskin, Gülse Birsel'in Veda Paylaşımına Sessiz Kalmadı
Avrupa Yakası'yla tanıdığımız oyuncu Vural Çelik'in ani vefatı herkesi sarsarken küs olduğu bilinen rol arkadaşı Gülse Birsel'in 'Vural'a Vedam' yazılı paylaşımı tepkiyle karşılanmıştı. Söz konusu paylaşıma Avrupa Yakası'nda Sedef'i canlandıran Suna Keskin'den eleştiri geldi.
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Avrupa Yakası'ndaki Kubilay Peynircioğlu karakteriyle hepimizin gönlünde taht kuran Vural Çelik, ani vefatıyla hepimizi üzmüştü.
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Avrupa Yakası'nda rol arkadaşı olan ve son yıllarda küs oldukları bilinen meslektaşı Gülse Birsel, cenazeye çelenk göndermiş ve ardından yaptığı veda paylaşımıyla yoğun tepki çekmişti.
Gülse Birsel, "Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…" demişti.
Tepkilerin ardından paylaşımını silen Gülse Birsel'e eleştiriler hala bitmezken Avrupa Yakası'nda Sedef'i canlandıran usta oyuncu Suna Keskin, konu hakkında açıklama yaptı.
Aramızda Kalmasın programına konuk olan Keskin, Avrupa Yakası setinde yaşananlara değinerek şu açıklamalarda bulundu:
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"O sette ne kırgınlıklar ne yanlışlar yaşandı. Oyuncular tolere etti. Bu da görmezden gelinebilirdi.”
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