Kısmetse Olur Aşkın Gücü Programının Popüler İsmi Aybüke Çangal'a Doğum Gününde Evlenme Teklifi!
Kısmetse Olur Aşkın Gücü Programının Popüler İsmi Aybüke Çangal'a Doğum Gününde Evlenme Teklifi!
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla adını duyuran isimlerden biri olan Aybüke Çangal'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi geldi!
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılmasının ardından sosyal medya mecralarında kazandığı ününü giderek arttıran Aybüke Çangal programın bitmesinin ardından da sık konuşulan isimlerden biri oldu.
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Yarışma sırasında Tolga Kandemir'le yaşadıkları ilişkiyle kendilerine ufak bir hayran kitlesi elde eden çift birkaç ay sonra yarışmadan diskalifiye edilmiş, ardından da ilişkilerine son vermişti.
Program sırasında yarışmacılarla olan sürtüşmeleriyle de gündeme gelen isim şimdilerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dillere düşüyor.
Geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açan, fakat aşkını herkeslerden saklamayı tercih eden Aybüke Çangal geçtiğimiz gün beklenmedik bir sürprizle karşılaştı!
Sevgilisinin düzenlediği bir etkinlikte arkadaşlarıyla doğum gününü kutlamak için buluşan Aybüke Çangal evlenme teklifi aldı!
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