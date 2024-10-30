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Türkiye'deki Sinema Salonlarının Görüntü Kalitesi Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

Türkiye'deki Sinema Salonlarının Görüntü Kalitesi Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
30.10.2024 - 13:02 Son Güncelleme: 30.10.2024 - 13:10

X/Twitter'da @burakwideshut adlı kullanıcı, 'Gelin Takımı' filminin Türkiye'deki ve yurt dışındaki gösteriminden iki video paylaştı. Görüntülerde Türkiye'deki sinemanın görüntü kalitesizliği tartışma konusu oldu. Gelin önce videolara, ardından gelen tepkilere birlikte bakalım.

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Türk sineması eleştirmenler tarafından pek çok konuda eleştirilir. Sürekli aynı konuların işlenmesi, klişe sahneler, senaryoda eksiklikler, oyuncu seçimi ve tarihsel bağlamın kopukluğu derken bu liste uzar gider.

Türk sineması eleştirmenler tarafından pek çok konuda eleştirilir. Sürekli aynı konuların işlenmesi, klişe sahneler, senaryoda eksiklikler, oyuncu seçimi ve tarihsel bağlamın kopukluğu derken bu liste uzar gider.

Bunların yanı sıra bir diğer problem de görsel ve teknik kalite sorunlarıdır. Bütçe kısıtlaması ya da ekipman eksikliği yüzünden Türk sineması zorluk yaşayabilir. Peki ya sinema salonları? Filmin görüntü kalitesi iyiyken bile izleyiciler sinema salonlarında kapkaranlık sahnelere maruz kalıyor. Haliyle filmin tadı kaçıyor, tartışması başlıyor.

Bunların yanı sıra bir diğer problem de görsel ve teknik kalite sorunlarıdır. Bütçe kısıtlaması ya da ekipman eksikliği yüzünden Türk sineması zorluk yaşayabilir. Peki ya sinema salonları? Filmin görüntü kalitesi iyiyken bile izleyiciler sinema salonlarında kapkaranlık sahnelere maruz kalıyor. Haliyle filmin tadı kaçıyor, tartışması başlıyor.

İşte o tartışmalardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @burakwideshut adlı kullanıcı, 'Gelin Takımı' filminden iki video paylaşarak aynı sahnenin Türkiye'de ve yurt dışında farklı kalitelerde gösterilmesine sitem etti.

İşte o tartışmalardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @burakwideshut adlı kullanıcı, 'Gelin Takımı' filminden iki video paylaşarak aynı sahnenin Türkiye'de ve yurt dışında farklı kalitelerde gösterilmesine sitem etti.

Filmin Türkiye'deki gösterimini buradan izleyebilirsiniz:

Bu da yurt dışındaki bir sinemada çekilmiş görüntüler:

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Bu paylaşımın ardından Türkiye'deki sinemaların görüntü kalitesi - ya da kalitesizliği- diyelim tartışma konusu oldu. Film severler konuyla ilgili sosyal medyada birbirinden dikkat çeken yorumlar yaptılar.

Bu paylaşımın ardından Türkiye'deki sinemaların görüntü kalitesi - ya da kalitesizliği- diyelim tartışma konusu oldu. Film severler konuyla ilgili sosyal medyada birbirinden dikkat çeken yorumlar yaptılar.

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Siz sinema salonlarındaki görüntü kalitesizliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Siz sinema salonlarındaki görüntü kalitesizliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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