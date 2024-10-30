Türkiye'deki Sinema Salonlarının Görüntü Kalitesi Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

X/Twitter'da @burakwideshut adlı kullanıcı, 'Gelin Takımı' filminin Türkiye'deki ve yurt dışındaki gösteriminden iki video paylaştı. Görüntülerde Türkiye'deki sinemanın görüntü kalitesizliği tartışma konusu oldu. Gelin önce videolara, ardından gelen tepkilere birlikte bakalım.