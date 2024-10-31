Seray Sever'den Apar Topar Yayından Kaldırılan "Dünya Güzellerim" İtirafı!

Show TV'nin bu yaz için iddialı programı Dünya Güzellerim Tatilde yaşanan sorunların ardından 2. bölümün ardından yayından kaldırılmıştı. Aramızda Kalmasın'a konuk olan Seray Sever, Dünya Güzellerim setinde yaşananları anlattı.

KAYNAK: Aramızda Kalmasın