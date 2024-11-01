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Ortalığı Karıştıracak! Kızılcık Şerbeti'ne "Halime" Karakteri Geliyor

Ortalığı Karıştıracak! Kızılcık Şerbeti'ne "Halime" Karakteri Geliyor

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.11.2024 - 21:12

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir oyuncu geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Pembe'nin eski mahallesinden bir arkadaşı dahil olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda çok ciddi oyuncu değişiklikleri oluyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda çok ciddi oyuncu değişiklikleri oluyor.

Çimen, Rüzgar, Alev ve Umut karakterlerinin ayrıldığı diziye Kıvılcım'ın kuzeni Meri, Giray'ın üvey annesi ve Kıvılcım'ın hayranı Cemal gibi karakterler gelmişti.

Çimen, Rüzgar, Alev ve Umut karakterlerinin ayrıldığı diziye Kıvılcım'ın kuzeni Meri, Giray'ın üvey annesi ve Kıvılcım'ın hayranı Cemal gibi karakterler gelmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti kadrosuna bu defa Pembe karakteriyle alakalı bir karakter gelecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti kadrosuna bu defa Pembe karakteriyle alakalı bir karakter gelecek.

Altuntaş'ın haberine göre diziye Pembe'nin eski mahallesinden arkadaşı Halime gelecek ve ortalığı epey karıştıracak.

Altuntaş'ın haberine göre diziye Pembe'nin eski mahallesinden arkadaşı Halime gelecek ve ortalığı epey karıştıracak.

Halime karakterini ise Güneş Hayat canlandıracak.

Halime karakterini ise Güneş Hayat canlandıracak.

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