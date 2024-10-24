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Final Yapan Hangi Yerli Dizinin Geri Dönmesini İstiyorsun?

Final Yapan Hangi Yerli Dizinin Geri Dönmesini İstiyorsun?

yerli dizi anket
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 19:44

Bazı yerli diziler izleyiciler üzerinde öylesine büyük etki kuruyor ki final yapsa bile bir ihtimal geri dönmesi için dualar edilip hasthag çalışmaları yapılıyor. Peki, listelediğimiz bu yerli dizilerden hangileri ekrana geri dönsün?

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Final yapan hangi dizi geri dönsün?

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