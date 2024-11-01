Görüş Bildir
Haberler
TV
Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil'den Gelen Eleştirilere Bomba İtiraf!

Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil'den Gelen Eleştirilere Bomba İtiraf!

yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.11.2024 - 22:06

Yalı Çapkını'nın 3. sezonunda kadroya giren Pelin Akil, dizi izleyicilerinden gelen eleştiriler hakkında itiraflarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'na 3. sezonda dahil olan Pelin Akil, Diyar karakteriyle izleyici tarafından pek sevilmedi.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'na 3. sezonda dahil olan Pelin Akil, Diyar karakteriyle izleyici tarafından pek sevilmedi.

Ferit karakterinin yeni partneri olarak karşımıza çıkan Diyar ile izleyicilerden neredeyse her bölüm kötü yorumlar alan Pelin Akil, bu konuda açıklama yaptı.

Ferit karakterinin yeni partneri olarak karşımıza çıkan Diyar ile izleyicilerden neredeyse her bölüm kötü yorumlar alan Pelin Akil, bu konuda açıklama yaptı.

Magazin Burada kameralarına konuşan Akil, gelen eleştiriler hakkında “Ben oyuncuyum, yazılanı oynarım. Herkesin yorumu kendine,” dedi ve bazen sert eleştirilere içten içe beddua ettiğini belirtti.

Magazin Burada kameralarına konuşan Akil, gelen eleştiriler hakkında “Ben oyuncuyum, yazılanı oynarım. Herkesin yorumu kendine,” dedi ve bazen sert eleştirilere içten içe beddua ettiğini belirtti.

İşte Pelin Akil'in o açıklamaları:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın