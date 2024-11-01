Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil'den Gelen Eleştirilere Bomba İtiraf!
Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil'den Gelen Eleştirilere Bomba İtiraf!
Yalı Çapkını'nın 3. sezonunda kadroya giren Pelin Akil, dizi izleyicilerinden gelen eleştiriler hakkında itiraflarda bulundu.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'na 3. sezonda dahil olan Pelin Akil, Diyar karakteriyle izleyici tarafından pek sevilmedi.
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Ferit karakterinin yeni partneri olarak karşımıza çıkan Diyar ile izleyicilerden neredeyse her bölüm kötü yorumlar alan Pelin Akil, bu konuda açıklama yaptı.
Magazin Burada kameralarına konuşan Akil, gelen eleştiriler hakkında “Ben oyuncuyum, yazılanı oynarım. Herkesin yorumu kendine,” dedi ve bazen sert eleştirilere içten içe beddua ettiğini belirtti.
İşte Pelin Akil'in o açıklamaları:
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