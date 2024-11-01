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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı Canlandıran Feyza Civelek'in Ağlama Performansına Tepkiler

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı Canlandıran Feyza Civelek'in Ağlama Performansına Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.11.2024 - 23:15

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Nilay karakterinin ağladığı anlar damga vurdu. Feyza Civelek, karakteri için ağlayınca performansına sosyal medyadan tepki yağdı.

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Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, dizideki oyunculuk performansıyla sık sık gündem oluyor.

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, dizideki oyunculuk performansıyla sık sık gündem oluyor.

Son bölümde Mustafa tarafından aldatıldığını öğrenen Nilay'ın ağladığı sahne sosyal medyaya bomba gibi düşerken konu yine Feyza Civelek'in performansına geldi.

Son bölümde Mustafa tarafından aldatıldığını öğrenen Nilay'ın ağladığı sahne sosyal medyaya bomba gibi düşerken konu yine Feyza Civelek'in performansına geldi.

Civelek'in ağlama sahnesine dizi izleyicilerinden tepki dolu yorumlar geldi.

Civelek'in ağlama sahnesine dizi izleyicilerinden tepki dolu yorumlar geldi.

İşte o anlar:

İşte gelen tepkilerden bazıları:

İşte gelen tepkilerden bazıları:
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