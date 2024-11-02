MasterChef'te Yüzüne Kızgın Yağ Dökülen Beyza'ya Müdahale Edilmemesine Doktor Tepkisi

MasterChef'in son bölümünde dış çekim oyununda pişen böreği ters çevirmeye çalışan Beyza yüzünü kızgın yağla yakmıştı. Beyza'yı hastaneye götürmek yerine buz kalıbı verilmesi ve yarışmanın devam etmesi zaten tepki toplarken söz konusu olaya doktorlardan tepki geldi.