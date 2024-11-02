MasterChef'te Yüzüne Kızgın Yağ Dökülen Beyza'ya Müdahale Edilmemesine Doktor Tepkisi
MasterChef'te Yüzüne Kızgın Yağ Dökülen Beyza'ya Müdahale Edilmemesine Doktor Tepkisi
MasterChef'in son bölümünde dış çekim oyununda pişen böreği ters çevirmeye çalışan Beyza yüzünü kızgın yağla yakmıştı. Beyza'yı hastaneye götürmek yerine buz kalıbı verilmesi ve yarışmanın devam etmesi zaten tepki toplarken söz konusu olaya doktorlardan tepki geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Beyza'nın başına gelen kaza damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pişen böreği çevirirken kızgın yağ suratına dökülen Beyza, acılar içinde kıvranırken oyunun devam etmesi ve Beyza'yı hastaneye götürülmek yerine yüzüne koyması için buz verilmesi izleyiciyi epey sinirlendirdi.
Yayınlanan bölüm boyunca o anlar izleyicilerden sürekli olarak tepki aldı:
Beyza'nın yaşadıkları zaten çok travmatik olurken MasterChef'i izleyen iki doktor, Beyza'ya yapılan müdahalenin yanlış olduğunu vurgulayan açıklamalarda bulundu.
Doktorlardan biri yüzün hemen akan suya tutulması gerektiğini ve buzun direkt temas yerine havluyla konulması gerektiğini belirtirken diğer doktor yanığa direkt buz uygulayan sağlık ekibini hayretle izlediğini yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen diğer tepkiler de bu şekilde:
👇
👇
👇
Siz Beyza'ya uygulanan müdahale hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın