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MasterChef Şampiyonu Esra, Yarışmadaki Favorisini Açıkladı!

MasterChef Şampiyonu Esra, Yarışmadaki Favorisini Açıkladı!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.11.2024 - 19:36

MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli, Milliyet'e konuştu. Tokelli, MasterChef 2024'te desteklediği favori ismi açıkladı.

KAYNAK: Milliyet

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MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli, Millyet'in YouTube kanalına konuk oldu.

MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli, Millyet'in YouTube kanalına konuk oldu.

Hem geçmiş sezonlar hem de şu an yarışan yarışmacılar hakkında konuşan Esra, MasterChef 2024 yarışmacılarından favorilerini açıkladı.

Hem geçmiş sezonlar hem de şu an yarışan yarışmacılar hakkında konuşan Esra, MasterChef 2024 yarışmacılarından favorilerini açıkladı.

Bu yıl için "Kadınları destekliyorum" diyen Esra, "Kibar insanları çok severim" diyerek 5 yarışmacının ismini verdi.

Bu yıl için "Kadınları destekliyorum" diyen Esra, "Kibar insanları çok severim" diyerek 5 yarışmacının ismini verdi.

"Bakıyorum şimdi, Onur cici bir çocuk Kerem beyefendi bir çocuk. Alper çok cici bir çocuk. Eda, Ezgi çok iyi işler yapıyor. Haklarında hayırlısı olsun."

"Bakıyorum şimdi, Onur cici bir çocuk Kerem beyefendi bir çocuk. Alper çok cici bir çocuk. Eda, Ezgi çok iyi işler yapıyor. Haklarında hayırlısı olsun."

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