MasterChef Şampiyonu Esra, Yarışmadaki Favorisini Açıkladı!
MasterChef Şampiyonu Esra, Yarışmadaki Favorisini Açıkladı!
MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli, Milliyet'e konuştu. Tokelli, MasterChef 2024'te desteklediği favori ismi açıkladı.
KAYNAK: Milliyet
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MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli, Millyet'in YouTube kanalına konuk oldu.
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Hem geçmiş sezonlar hem de şu an yarışan yarışmacılar hakkında konuşan Esra, MasterChef 2024 yarışmacılarından favorilerini açıkladı.
Bu yıl için "Kadınları destekliyorum" diyen Esra, "Kibar insanları çok severim" diyerek 5 yarışmacının ismini verdi.
"Bakıyorum şimdi, Onur cici bir çocuk Kerem beyefendi bir çocuk. Alper çok cici bir çocuk. Eda, Ezgi çok iyi işler yapıyor. Haklarında hayırlısı olsun."
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