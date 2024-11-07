Aras Bulut İynemli'nin Deha Dizisinden Aldığı İddia Edilen Ücret Dudak Uçuklattı

Show TV'nin yeni dizisi Deha, bu sezonun en iddialı işlerinin başında geliyor. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Ahsen Eroğlu gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi her bölümüyle reytinglerini arttırıyor. İynemli'yi televizyona döndüren Deha'da kazancı merak edilirken bir iddia dudak uçuklattı. Mynet'in haberine göre Aras Bulut İynemli'nin bölüm başı aldığı ücret görenleri şoke etti. Söz konusu iddia haberimizde...

KAYNAK: Mynet