Aras Bulut İynemli'nin Deha Dizisinden Aldığı İddia Edilen Ücret Dudak Uçuklattı
Aras Bulut İynemli'nin Deha Dizisinden Aldığı İddia Edilen Ücret Dudak Uçuklattı
Show TV'nin yeni dizisi Deha, bu sezonun en iddialı işlerinin başında geliyor. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Ahsen Eroğlu gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi her bölümüyle reytinglerini arttırıyor. İynemli'yi televizyona döndüren Deha'da kazancı merak edilirken bir iddia dudak uçuklattı. Mynet'in haberine göre Aras Bulut İynemli'nin bölüm başı aldığı ücret görenleri şoke etti. Söz konusu iddia haberimizde...
KAYNAK: Mynet
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Deha, ekran yolculuğuna mükemmel bir şekilde devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aras Bulut İynemli'yi yıllar sonra televizyonda geri döndüren Deha'da başarılı oyuncuya Uğur Polat, Taner Ölmez, Ahsen Eroğlu gibi isimler eşlik ediyor.
Her bölümü büyük beğeniyle izlenen Deha'da özellikle Aras Bulut İynemli'nin performansı alkış toplarken genç oyuncunun bölüm başı aldığı ücret merak uyandırıyordu.
Mynet'te yayınlanan habere göre Aras Bulut İynemli'nin Deha'dan bölüm başı aldığı ücret belli oldu.
İddialara göre Aras Bulut İynemli, Deha'dan her bölüm için tam 1 milyon 500 bin TL kazanıyormuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki siz bu iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın