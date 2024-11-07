Görüş Bildir
Haberler
TV
Aras Bulut İynemli'nin Deha Dizisinden Aldığı İddia Edilen Ücret Dudak Uçuklattı

Aras Bulut İynemli'nin Deha Dizisinden Aldığı İddia Edilen Ücret Dudak Uçuklattı

Aras Bulut İynemli Deha Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.11.2024 - 18:17

Show TV'nin yeni dizisi Deha, bu sezonun en iddialı işlerinin başında geliyor. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Ahsen Eroğlu gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi her bölümüyle reytinglerini arttırıyor. İynemli'yi televizyona döndüren Deha'da kazancı merak edilirken bir iddia dudak uçuklattı. Mynet'in haberine göre Aras Bulut İynemli'nin bölüm başı aldığı ücret görenleri şoke etti. Söz konusu iddia haberimizde...

KAYNAK: Mynet

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Deha, ekran yolculuğuna mükemmel bir şekilde devam ediyor.

Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Deha, ekran yolculuğuna mükemmel bir şekilde devam ediyor.

Aras Bulut İynemli'yi yıllar sonra televizyonda geri döndüren Deha'da başarılı oyuncuya Uğur Polat, Taner Ölmez, Ahsen Eroğlu gibi isimler eşlik ediyor.

Aras Bulut İynemli'yi yıllar sonra televizyonda geri döndüren Deha'da başarılı oyuncuya Uğur Polat, Taner Ölmez, Ahsen Eroğlu gibi isimler eşlik ediyor.

Her bölümü büyük beğeniyle izlenen Deha'da özellikle Aras Bulut İynemli'nin performansı alkış toplarken genç oyuncunun bölüm başı aldığı ücret merak uyandırıyordu.

Her bölümü büyük beğeniyle izlenen Deha'da özellikle Aras Bulut İynemli'nin performansı alkış toplarken genç oyuncunun bölüm başı aldığı ücret merak uyandırıyordu.

Mynet'te yayınlanan habere göre Aras Bulut İynemli'nin Deha'dan bölüm başı aldığı ücret belli oldu.

Mynet'te yayınlanan habere göre Aras Bulut İynemli'nin Deha'dan bölüm başı aldığı ücret belli oldu.

İddialara göre Aras Bulut İynemli, Deha'dan her bölüm için tam 1 milyon 500 bin TL kazanıyormuş.

İddialara göre Aras Bulut İynemli, Deha'dan her bölüm için tam 1 milyon 500 bin TL kazanıyormuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Peki siz bu iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın