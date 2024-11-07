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Efsane Dizi Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu'nun Son Hali Şaşırttı

Efsane Dizi Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu'nun Son Hali Şaşırttı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.11.2024 - 16:20

Bir döneme damga vuran ve hepimizin Niko karakterini sokak sokak aramasına neden olan Yabancı Damat günümüzde hala zevkle izleniyor. Dizide Niko'nun büyük aşkı Nazlı'nın erkek kardeşi olarak izlediğimiz Mustafa Can'ı muhakkak hatırlarsınız. Ozan Uğurlu'nun canlandırdığı Mustafa Can, eniştesi Ruşen'le sık sık başını belaya sokarken güldüren sahnelere imza atıyordu. Yıllar sonra ortaya çıkan Ozan Uğurlu'nun son hali ise görenleri şaşırttı.

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2004-2007 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yabancı Damat dizisini muhakkak izlemişsinizdir.

2004-2007 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yabancı Damat dizisini muhakkak izlemişsinizdir.

Günümüzde bile sık sık tekrarları izlenen Yabancı Damat şimdilerin en aranan oyuncularının ilk işlerinden biri olurken dizideki Mustafa Can karakterine hayat veren Ozan Uğurlu, çocuk oyuncu olarak karşımıza çıkmıştı.

Günümüzde bile sık sık tekrarları izlenen Yabancı Damat şimdilerin en aranan oyuncularının ilk işlerinden biri olurken dizideki Mustafa Can karakterine hayat veren Ozan Uğurlu, çocuk oyuncu olarak karşımıza çıkmıştı.
image.teve2.com.tr

Mustafa Can'ı canlandıran Ozan Uğurlu, Yabancı Damat'ın ardından OKS Anneleri'nde rol almış ve sonrasında oyunculuktan uzaklaşmıştı.

Mustafa Can'ı canlandıran Ozan Uğurlu, Yabancı Damat'ın ardından OKS Anneleri'nde rol almış ve sonrasında oyunculuktan uzaklaşmıştı.

Şimdilerde 32 yaşında olan Ozan Uğurlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Ozan Uğurlu'nun değişimi ise görenleri epey şaşırttı.

Şimdilerde 32 yaşında olan Ozan Uğurlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Ozan Uğurlu'nun değişimi ise görenleri epey şaşırttı.

İşte Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu'nun son hali:

İşte Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu'nun son hali:
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