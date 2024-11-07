Efsane Dizi Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu'nun Son Hali Şaşırttı

Bir döneme damga vuran ve hepimizin Niko karakterini sokak sokak aramasına neden olan Yabancı Damat günümüzde hala zevkle izleniyor. Dizide Niko'nun büyük aşkı Nazlı'nın erkek kardeşi olarak izlediğimiz Mustafa Can'ı muhakkak hatırlarsınız. Ozan Uğurlu'nun canlandırdığı Mustafa Can, eniştesi Ruşen'le sık sık başını belaya sokarken güldüren sahnelere imza atıyordu. Yıllar sonra ortaya çıkan Ozan Uğurlu'nun son hali ise görenleri şaşırttı.