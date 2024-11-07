Bahar'ın Nevra'sı, Demet Evgar'ın Sette Olay Çıkardığı İddialarına Yanıt Verdi
Bahar'ın Nevra'sı, Demet Evgar'ın Sette Olay Çıkardığı İddialarına Yanıt Verdi
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın başrolü Demet Evgar, ekrana enfes bir performansla gelse de kulislerde Bahar setinde tartışmalar yaşadığı iddia edilmişti. Demet Evgar'ın sette olay çıkardığı ve setin 1 hafta durduğu iddialarına Nevra'yı canlandıran Hatice Aslan'dan yanıt geldi.
KAYNAK: Gazete Magazin
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Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Bahar dizisi, dram ağırlıklı yapımlar arasında nefes almamızı sağlamıştı.
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Demet Evgar'ı televizyona geri döndüren dizi her bölümüyle reytinglerde ilk sırada yer alırken dışarıdan her şeyin yolunda ilerlediği Bahar hakkında kulislerde birtakım dedikodular dolaşmaya başlamıştı.
Dizinin başrolü Evgar'ın sette sorun çıkardığı ve tartışmalara neden olduğu iddia edilirken ayrıca Bahar setinin Evgar yüzünden tam 1 hafta durduğu söylentiler arasındaydı.
Söz konusu iddialara yapım ekibinden yalanlama gelirken bir açıklama da dizide Nevra'yı canlandıran Hatice Aslan'dan geldi.
Gazete Magazin kameralarına konuşan Aslan, söz konusu iddiaları yalanlayıp "Öyle bir şey olabilir mi? Her şey ortada. Ne kadar başarılı, yetenekli. Daha ne olmasını bekliyorsunuz? Şahane her şey. Biz genelde olumsuz şeyleri konuşmayı daha çok seviyoruz ya o yüzden böyle şeylere çok inanmayın bence." yanıtı verdi.
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İşte Hatice Aslan'ın o açıklamaları:
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