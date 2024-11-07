Bahar'ın Nevra'sı, Demet Evgar'ın Sette Olay Çıkardığı İddialarına Yanıt Verdi

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın başrolü Demet Evgar, ekrana enfes bir performansla gelse de kulislerde Bahar setinde tartışmalar yaşadığı iddia edilmişti. Demet Evgar'ın sette olay çıkardığı ve setin 1 hafta durduğu iddialarına Nevra'yı canlandıran Hatice Aslan'dan yanıt geldi.

KAYNAK: Gazete Magazin