İlker Ayrık'tan Büyük İtiraf! Yaparsın Aşkım'da Yarışmacı Yüzünden RTÜK Cezası Almışlar

Ben Bilmem Eşim Bilir ve Yaparsın Aşkım yarışmalarıyla özdeşleşen İlker Ayrık, oyun esnasında bir yarışmacının tek sözü yüzünden RTÜK'ten aldıkları cezayı yıllar sonra itiraf etti.

KAYNAK: Berfu Yenenler/ Talk Show Perileri