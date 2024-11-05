İlker Ayrık'tan Büyük İtiraf! Yaparsın Aşkım'da Yarışmacı Yüzünden RTÜK Cezası Almışlar
İlker Ayrık'tan Büyük İtiraf! Yaparsın Aşkım'da Yarışmacı Yüzünden RTÜK Cezası Almışlar
Ben Bilmem Eşim Bilir ve Yaparsın Aşkım yarışmalarıyla özdeşleşen İlker Ayrık, oyun esnasında bir yarışmacının tek sözü yüzünden RTÜK'ten aldıkları cezayı yıllar sonra itiraf etti.
KAYNAK: Berfu Yenenler/ Talk Show Perileri
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Ben Bilmem Eşim Bilir ve Yaparsın Aşkım'ın sunucusu İlker Ayrık, bu yarışma programlarıyla uzun süre ekran yolculuğuna devam etmişti.
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Enfes sunuculuğu ile her bölüm bir çifte araba hediye eden Ayrık, yarışma hakkında yıllar sonra büyük bir itirafta bulundu.
Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programına konuk olan Ayrık, bir yarışmacının kocasına söylediği sözler nedeniyle RTÜK'ten ağır bir ceza aldıklarını açıkladı.
Eşine gaz vermek için "Beni başkasıyla düşün" diyen kadın yarışmacının bu sözleri televizyonda yayınlanırken Ayrık, RTÜK'ün radarına takıldıklarını ve çok ağır bir ceza ödediklerini yıllar sonra itiraf etti.
Ayrık cezanın "Kanalın aylık kazancının yüzde bilmem kaçıydı. Öyle böyle değildi yani. Milyondu." ifadeleriyle çok fazla olduğunu belirtti.
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