İtiraf Etti: Avrupa Yakası'ndaki Şahika'nın 6 Lahmacun Takıntısı Gerçekmiş!
İtiraf Etti: Avrupa Yakası'ndaki Şahika'nın 6 Lahmacun Takıntısı Gerçekmiş!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Wul_d...
Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Şahika karakteriyle resmen fenomen haline gelen Binnur Kaya, Candaş Tolga Işık'ın yeni programı Fenomen'e konuk oldu. İkonik hale gelen karakteri hakkında konuşan Kaya, Şahika'nın lahmacun takıntısının kendisinden geldiğini itiraf etti.
KAYNAK: Candaş Tolga Işık/ Fenomen
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Candaş Tolga Işık, KAFA TV için enfes projesi Fenomen'i duyurmuş ve konuklarından birinin Binnur Kaya olacağını açıklamıştı.
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Avrupa Yakası'nda Şahika karakterini canlandıran Kaya, Fenomen'in 2. bölüm konuğu olurken ikon haline gelen karakteri hakkında bomba itiraflarda bulundu. Bunlardan biri de Şahika'nın bitmek tükenmek bilmeyen lahmacun sevgisiyle ilgili.
Lahmacuna olan sevgisiyle tanıdığımız Şahika, 6 lahmacundan aşağısını yemezken Binnur Kaya, 6 lahmacun yemenin aslında kendisinden geldiğini ve Şahika'yla yalnızca bu noktada buluştuğunu itiraf etti.
Burhan'ın lahmacunun ucundan almaya kalkmasının ardından kavga ettiği sahneyi de hatırlatan Kaya, bu sahnenin aslında gerçekte de yaşandığını ve Burhan'ı canlandıran Engin Günaydın'la uzun süre küs kaldığını açıkladı.
"Biz bu sahnenin gerçeğini gerçek hayatta yaşadık. Engin, Devin Özgün Çınar, ben aynı evde kalıyorduk. Ben de yemeğimi paylaşmayı sevmiyorum prensip olarak. Ben hep kendime 6 lahmacun söylüyorum. İlk ikisini boş yiyorum, sonrasında içine bir şey koyarak."
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"Ve hep ne yiyeceksin diye soruyorum. 'Ben bir şey yemeyeceğim' cevabı beni kesmiyor. Çünkü illa yiyecek. 6 tane lahmacun söyleyince şimdi herhalde verir diyor. 6 lahmacunu ortaya söyledi gibi bir şey oluyor. Sonra geldi sipariş, Engin istedi sanırım."
"Engin ısrar etmiş olabilir. Sonra olay öyle bir yere geldi ki biz birbirimizi bu kadar severken küstük aynı evin içinde. Bayağı bu uzun süre devam etti aynı evin içinde en son ben bir mektup yazdım Engin'in odasının altından attım."
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