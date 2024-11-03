Şoke Eden Ayrılık: MasterChef Türkiye'de Hangi Yarışmacı Elendi?
Şoke Eden Ayrılık: MasterChef Türkiye'de Hangi Yarışmacı Elendi?
MasterChef Türkiye'de yine bir eleme gecesi geldi çattı. Söz konusu gecede son ikiye kalan isimler Akın ve Nigar oldu. Peki, MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım tarihli bölümünde yine bir eleme gecesi yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Potaya giren Nigar, Akın, Erim, Alper, Ezgi, Onur ve Semih, ilk etapta Adana yer fıstığı kullanarak bir yemek yapmaya çalıştılar.
İlk turu geçemeyen Nigar, Akın, Erim ve Alper, potadan çıkmak için Mehmet Şef'in Dünya isimli imza yemeğini yaptılar.
MasterChef Türkiye'de son ikiye kalan isim Nigar ve Akın olurken şefler elenen ismi açıkladı.
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Akın oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın