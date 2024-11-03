Görüş Bildir
Haberler
TV
Şoke Eden Ayrılık: MasterChef Türkiye'de Hangi Yarışmacı Elendi?

Şoke Eden Ayrılık: MasterChef Türkiye'de Hangi Yarışmacı Elendi?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.11.2024 - 00:16

MasterChef Türkiye'de yine bir eleme gecesi geldi çattı. Söz konusu gecede son ikiye kalan isimler Akın ve Nigar oldu. Peki, MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım tarihli bölümünde yine bir eleme gecesi yaşandı.

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım tarihli bölümünde yine bir eleme gecesi yaşandı.

Potaya giren Nigar, Akın, Erim, Alper, Ezgi, Onur ve Semih, ilk etapta Adana yer fıstığı kullanarak bir yemek yapmaya çalıştılar.

Potaya giren Nigar, Akın, Erim, Alper, Ezgi, Onur ve Semih, ilk etapta Adana yer fıstığı kullanarak bir yemek yapmaya çalıştılar.

İlk turu geçemeyen Nigar, Akın, Erim ve Alper, potadan çıkmak için Mehmet Şef'in Dünya isimli imza yemeğini yaptılar.

İlk turu geçemeyen Nigar, Akın, Erim ve Alper, potadan çıkmak için Mehmet Şef'in Dünya isimli imza yemeğini yaptılar.

MasterChef Türkiye'de son ikiye kalan isim Nigar ve Akın olurken şefler elenen ismi açıkladı.

MasterChef Türkiye'de son ikiye kalan isim Nigar ve Akın olurken şefler elenen ismi açıkladı.

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Akın oldu.

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Akın oldu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın