Yarışmacı Geri Çekildi! Milyoner'de Haftalar Sonra 1 Milyonluk Soru Açıldı
Yarışmacı Geri Çekildi! Milyoner'de Haftalar Sonra 1 Milyonluk Soru Açıldı
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 milyon TL değerindeki soruya kadar geldi. Duhan Başar'a gelen soru haliyle internette merak uyandırdı.
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atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılardan Duhan Başar Ahmetoğlu, enfes bir performans sergileyerek 1 milyon TL değerindeki soruya ulaştı.
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1 milyon TL'lik soru sinemayla alakalı bir genel kültür sorusu olarak ekrana geldi.
Ahmetoğlu, Susuz Yaz, Babam ve Oğlum, Eşkıya ve Hababam Sınıfı cevapları arasında kalarak yarışmadan çekilme kararı aldı.
Duhan Başar Ahmetoğlu, çekilerek 500 bin TL kazanırken cevap olarak Eşkıya diyeceğini söyledi. Oktay Kaynarca, doğru yanıtın "Susuz Yaz" olduğunu açıkladı.
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