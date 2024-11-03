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Yarışmacı Geri Çekildi! Milyoner'de Haftalar Sonra 1 Milyonluk Soru Açıldı

Yarışmacı Geri Çekildi! Milyoner'de Haftalar Sonra 1 Milyonluk Soru Açıldı

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.11.2024 - 22:29

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 milyon TL değerindeki soruya kadar geldi. Duhan Başar'a gelen soru haliyle internette merak uyandırdı.

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atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılardan Duhan Başar Ahmetoğlu, enfes bir performans sergileyerek 1 milyon TL değerindeki soruya ulaştı.

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılardan Duhan Başar Ahmetoğlu, enfes bir performans sergileyerek 1 milyon TL değerindeki soruya ulaştı.

1 milyon TL'lik soru sinemayla alakalı bir genel kültür sorusu olarak ekrana geldi.

1 milyon TL'lik soru sinemayla alakalı bir genel kültür sorusu olarak ekrana geldi.

Oktay Kaynarca, Başar Ahmetoğlu'na 'Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te 'En İyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?' sorusunu yöneltti.

Ahmetoğlu, Susuz Yaz, Babam ve Oğlum, Eşkıya ve Hababam Sınıfı cevapları arasında kalarak yarışmadan çekilme kararı aldı.

Ahmetoğlu, Susuz Yaz, Babam ve Oğlum, Eşkıya ve Hababam Sınıfı cevapları arasında kalarak yarışmadan çekilme kararı aldı.

Duhan Başar Ahmetoğlu, çekilerek 500 bin TL kazanırken cevap olarak Eşkıya diyeceğini söyledi. Oktay Kaynarca, doğru yanıtın "Susuz Yaz" olduğunu açıkladı.

Duhan Başar Ahmetoğlu, çekilerek 500 bin TL kazanırken cevap olarak Eşkıya diyeceğini söyledi. Oktay Kaynarca, doğru yanıtın "Susuz Yaz" olduğunu açıkladı.

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