Fenomen Ozan Varol, Gonca Vuslateri'nin Leyla'daki İkonik Dansını Canlandırdı
Fenomen Ozan Varol, Gonca Vuslateri'nin Leyla'daki İkonik Dansını Canlandırdı
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NOW ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisi reytingleri altüst etmeye devam ederken Gonca Vuslateri'nin canlandırdığı Nur karakteri adeta ikon haline geldi.
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Nur karakteri yeni sezonun en sevilen kötüsü olmaya adayken son bölümde Gonca Vuslateri'nin "Para Bizde" şarkısıyla olan dansı ortalığı yıktı geçti.
Vuslateri'nin enfes dans sahnesi milyonlarca kez tıklanırken şimdiden efsaneleşen sahne sosyal medya fenomeni Ozan Vural'ın radarına takıldı.
Ozan Vural, Gonca Vuslateri'nin enfes dansını taklit ederek söz konusu sahneyi tekrardan viral yaptı.
İşte o anlar:
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