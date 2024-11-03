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Fenomen Ozan Varol, Gonca Vuslateri'nin Leyla'daki İkonik Dansını Canlandırdı

Fenomen Ozan Varol, Gonca Vuslateri'nin Leyla'daki İkonik Dansını Canlandırdı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.11.2024 - 20:35

NOW ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisinde Nur karakterini canlandıran Gonca Vuslateri, son bölümde sahilde yaptığı dans performansıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Fenomen Ozan Varol, Gonca Vuslateri'nin o sahnesini canlandırdı.

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NOW ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisi reytingleri altüst etmeye devam ederken Gonca Vuslateri'nin canlandırdığı Nur karakteri adeta ikon haline geldi.

NOW ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisi reytingleri altüst etmeye devam ederken Gonca Vuslateri'nin canlandırdığı Nur karakteri adeta ikon haline geldi.

Nur karakteri yeni sezonun en sevilen kötüsü olmaya adayken son bölümde Gonca Vuslateri'nin "Para Bizde" şarkısıyla olan dansı ortalığı yıktı geçti.

Nur karakteri yeni sezonun en sevilen kötüsü olmaya adayken son bölümde Gonca Vuslateri'nin "Para Bizde" şarkısıyla olan dansı ortalığı yıktı geçti.

Vuslateri'nin enfes dans sahnesi milyonlarca kez tıklanırken şimdiden efsaneleşen sahne sosyal medya fenomeni Ozan Vural'ın radarına takıldı.

Vuslateri'nin enfes dans sahnesi milyonlarca kez tıklanırken şimdiden efsaneleşen sahne sosyal medya fenomeni Ozan Vural'ın radarına takıldı.

Ozan Vural, Gonca Vuslateri'nin enfes dansını taklit ederek söz konusu sahneyi tekrardan viral yaptı.

Ozan Vural, Gonca Vuslateri'nin enfes dansını taklit ederek söz konusu sahneyi tekrardan viral yaptı.

İşte o anlar:

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