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MasterChef'e Devam Edecek mi? Somer Şef, Beyza'nın Son Durumunu Açıkladı

MasterChef'e Devam Edecek mi? Somer Şef, Beyza'nın Son Durumunu Açıkladı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.11.2024 - 11:16

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Beyza, dış çekim oyununda talihsiz bir kaza yaşamış ve yüzü kızgın yağla yanmıştı. Somer Şef, Beyza'nın son durumunu ve yarışmaya dönüp dönmeyeceğini açıkladı.

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MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Beyza, yaşadığı talihsiz kazayla yürekleri ağıza getirmişti.

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Beyza, yaşadığı talihsiz kazayla yürekleri ağıza getirmişti.

Dış çekim oyununda yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza uzun süredir doktorların gözetimi altında tutulurken Somer Şef, Beyza'nın son durumu hakkında açıklama yaptı.

Dış çekim oyununda yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza uzun süredir doktorların gözetimi altında tutulurken Somer Şef, Beyza'nın son durumu hakkında açıklama yaptı.

Beyza'nın yarışmaya devam edip edemeyeceği konusuna da değinen Somer Şef, "Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahade altında. Doktorlar Beyza'nın MasterChef'e devam edip edemeyeceğine bu hafta karar verecekler." ifadelerini kullandı.

Beyza'nın yarışmaya devam edip edemeyeceği konusuna da değinen Somer Şef, "Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahade altında. Doktorlar Beyza'nın MasterChef'e devam edip edemeyeceğine bu hafta karar verecekler." ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

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