Görüş Bildir
Haberler
TV
Evliya Aykan, Çok Güzel Hareketler 2'ye Neden Döndüğünü Açıkladı!

Evliya Aykan, Çok Güzel Hareketler 2'ye Neden Döndüğünü Açıkladı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.11.2024 - 14:16

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Evliya Aykan, 'O defter kapandı' diyerek bir anda programdan ayrılmıştı. Bi' Başka'ya konuk olan Aykan, programa neden geri döndüğünü açıkladı.

KAYNAK: Bi' Başka

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncularından Evliya Aykan, ilk 120 bölüm programda yer aldıktan sonra aniden ayrılık kararı almıştı.

Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncularından Evliya Aykan, ilk 120 bölüm programda yer aldıktan sonra aniden ayrılık kararı almıştı.

Programdan ayrılmasının ardından farklı işlerde yer alan Aykan, 178. bölümle Çok Güzel Hareketler 2'ye geri dönerken Bi' Başka'ya bu konuda konuştu.

Programdan ayrılmasının ardından farklı işlerde yer alan Aykan, 178. bölümle Çok Güzel Hareketler 2'ye geri dönerken Bi' Başka'ya bu konuda konuştu.

Çok Güzel Hareketler için "O defteri kapattım" diyen Aykan, geri dönüşündeki en büyük etkinin seyirciyi özlemesi olduğunu belirtti.

Çok Güzel Hareketler için "O defteri kapattım" diyen Aykan, geri dönüşündeki en büyük etkinin seyirciyi özlemesi olduğunu belirtti.

"Şunu fark ettim; seyirciyi çok özlüyorum, ekip olmayı çok özlüyorum. Bir coşku vardı sahneye çıkmadan önce. O müthiş bir heyecan veriyormuş."

"Şunu fark ettim; seyirciyi çok özlüyorum, ekip olmayı çok özlüyorum. Bir coşku vardı sahneye çıkmadan önce. O müthiş bir heyecan veriyormuş."

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın