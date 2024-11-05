Evliya Aykan, Çok Güzel Hareketler 2'ye Neden Döndüğünü Açıkladı!
Evliya Aykan, Çok Güzel Hareketler 2'ye Neden Döndüğünü Açıkladı!
Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Evliya Aykan, 'O defter kapandı' diyerek bir anda programdan ayrılmıştı. Bi' Başka'ya konuk olan Aykan, programa neden geri döndüğünü açıkladı.
KAYNAK: Bi' Başka
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Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncularından Evliya Aykan, ilk 120 bölüm programda yer aldıktan sonra aniden ayrılık kararı almıştı.
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Programdan ayrılmasının ardından farklı işlerde yer alan Aykan, 178. bölümle Çok Güzel Hareketler 2'ye geri dönerken Bi' Başka'ya bu konuda konuştu.
Çok Güzel Hareketler için "O defteri kapattım" diyen Aykan, geri dönüşündeki en büyük etkinin seyirciyi özlemesi olduğunu belirtti.
"Şunu fark ettim; seyirciyi çok özlüyorum, ekip olmayı çok özlüyorum. Bir coşku vardı sahneye çıkmadan önce. O müthiş bir heyecan veriyormuş."
İşte o anlar:
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