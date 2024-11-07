Asgari Ücret Açıklaması Olay Olan Somer Şef, Fiyatların Neden Yüksek Olduğunu Açıkladı
Asgari Ücret Açıklaması Olay Olan Somer Şef, Fiyatların Neden Yüksek Olduğunu Açıkladı
MasterChef jürisi Somer Şef, Hülya Avşar'ın programında 'Asgari ücretli mekânıma gelemez' açıklamasında bulunmuştu. Söz konusu açıklama büyük yankı uyandırırken Somer Şef'ten sonunda bir açıklama geldi. Candaş Tolga Işık'a konuk olan Somer Sivrioğlu, restoranındaki fiyatlar hakkında açıklama yaptı. Fiyatların belirlenmesinde bir matematik olduğunu belirten Somer Şef, programda bunu detaylı bir şekilde anlattı. İşte o anlar...
KAYNAK: Az Önce Konuştum/ Ekol TV
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Geçtiğimiz haftalarda Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, restoranındaki fiyatlandırma hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu.
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"Asgari ücretliler mekânıma gelemez" açıklaması bulunan Somer şef, kişi başı 2 bin-3 bin TL fiyat vermiş ve herkesi şaşırtmıştı.
Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk olan Somer Şef, restoranındaki yüksek fiyatlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Işık'ın "Nedir oradaki kriter yani lezzet fiyat hizmet üçlüsünde oradaki denge nasıl kurulur?" sorusuna yanıt veren Somer şef, bu işin bir matematiği olduğunu belirtti.
"Bir kere yemeğin içine giren fiyatlandırmanın içine giren bütün öğeleri çok iyi bilmek lazım."
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"Restorancılık işi çok kârlı bir iş değil nedense Türkiye'de son zamanlarda tüm pahalılık restoranlar üzerine yüklendi. Çok basit bir matematiği var."
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