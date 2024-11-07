Asgari Ücret Açıklaması Olay Olan Somer Şef, Fiyatların Neden Yüksek Olduğunu Açıkladı

'Çok fazla detaya girmeden anlatmaya çalışacağım, herkes diyor ki etin kilosu bu kadar siz onu alıyorsunuz 3 katına 4 katını satıyorsunuz aradaki % 75 ne peki? En ucuzundan % 25'ten düşünelim personelin %33, %35 alması lazım ki bu her şeyini tam olarak ödeyebilesin. Kira zaten %10-12 onları topla, 75'e geliyor daha pek çok şeyi var... Kâr marjı %25 kalıyor.'