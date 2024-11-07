MasterChef Gamze Tosun, Yarışmada Kendini En Zorlayan Şeyleri Açıkladı
MasterChef Gamze Tosun, Yarışmada Kendini En Zorlayan Şeyleri Açıkladı
MasterChef Türkiye'ye 2 defa katılan Gamze Tosun, yarışmanın ardından Ahval isimli bir restoran açmıştı. Gamze'nin restoranına giden Aslan Şimşek isimli YouTuber, burada MasterChef Gamze'yi en çok zorlayan şeyleri öğrendi. Gamze Tosun, MasterChef hakkında yaptığı itiraflarla gündem oldu. Yarışmanın zorluklarını anlatan Tosun'un açıklamaları izleyenleri şoke etti. İşte o anlar...
KAYNAK: Aslan Şimşek/ YouTube
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MasterChef Türkiye'nin unutulmaz yarışmacılarından Gamze Tosun, hem normal sezonda hem de All Star kadrosunda yer alarak elinin lezzetini herkese ispatlamıştı.
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Yarışmanın ardından kendi mekânını açan Gamze Tosun, Aslan Şimşek isimli YouTuber'ın kanalında karşımıza çıktı.
Aslan Şimşek'in "MasterChef'te seni en zorlayan şey neydi?" sorusuna yanıt veren Gamze Tosun, MasterChef hakkında bomba itiraflarda bulundu.
"MasterChef tamamen bir kamp hayatı. Dört buçuk ay ben hiç evime gelmedim. Yarışmaya girdiğimiz gün telefonumuzu veriyoruz, elenip çıktığımız gün alıyoruz."
İşte MasterChef Gamze'nin o açıklamaları:
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