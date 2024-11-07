MasterChef Gamze Tosun, Yarışmada Kendini En Zorlayan Şeyleri Açıkladı

MasterChef Türkiye'ye 2 defa katılan Gamze Tosun, yarışmanın ardından Ahval isimli bir restoran açmıştı. Gamze'nin restoranına giden Aslan Şimşek isimli YouTuber, burada MasterChef Gamze'yi en çok zorlayan şeyleri öğrendi. Gamze Tosun, MasterChef hakkında yaptığı itiraflarla gündem oldu. Yarışmanın zorluklarını anlatan Tosun'un açıklamaları izleyenleri şoke etti. İşte o anlar...

KAYNAK: Aslan Şimşek/ YouTube