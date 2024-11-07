MasterChef'te Beyza'nın Geldiğini Düşünen Onur'un Tepkisi Gülümsetti

MasterChef Türkiye'de talihsiz bir kaza geçiren Beyza, uzun süredir yarışmaya dahil olmuyor. Hastanede tedavi görmeye devam eden Beyza'nın yarışmaya geri dönüşü ise doktorların onayı sonrasında gerçekleşecek. Beyza'nın olmamasına rağmen son bölümde en arka sıraya boş bir tezgah bırakılması diğer yarışmacıları epey heyecanlandırdı. Onur, Beyza'nın geleceğini düşünürken o halleri sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...