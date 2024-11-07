MasterChef'te Beyza'nın Geldiğini Düşünen Onur'un Tepkisi Gülümsetti
MasterChef'te Beyza'nın Geldiğini Düşünen Onur'un Tepkisi Gülümsetti
MasterChef Türkiye'de talihsiz bir kaza geçiren Beyza, uzun süredir yarışmaya dahil olmuyor. Hastanede tedavi görmeye devam eden Beyza'nın yarışmaya geri dönüşü ise doktorların onayı sonrasında gerçekleşecek. Beyza'nın olmamasına rağmen son bölümde en arka sıraya boş bir tezgah bırakılması diğer yarışmacıları epey heyecanlandırdı. Onur, Beyza'nın geleceğini düşünürken o halleri sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...
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MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Beyza, dış çekim oyununda geçirdiği talihsiz kaza sonrası yüzünü yakmıştı.
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Uzun süredir hastanede tedavi gören Beyza'nın yarışmaya ne zaman döneceği merak konusu olurken son bölümde yapım ekibinin yaptığı bir hareket diğer yarışmacıları epey umutlandırdı.
Oyunlar öncesinde her yarışmacı için bir tezgah kurulan stüdyoda boş bir tezgah bulunması yarışmacıların dikkatinden kaçmazken Onur, Beyza'nın geleceğini düşünerek epey heyecanlandı.
"Valla ben Beyza için düşündüm" diyen Onur'un o halleri sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar:
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