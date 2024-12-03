Aras Bulut İynemli Deha'daki Sahnesiyle Öyle Bir Geçer Zaman ki'ye Gönderme Yaptı!
Aras Bulut İynemli Deha'daki Sahnesiyle Öyle Bir Geçer Zaman ki'ye Gönderme Yaptı!
Deha dizisiyle ekranlara dönen Aras Bulut İynemli, yine sezonun en çok konuşulan yapımlarından birinde rol almayı başardı. Pazar günleri ekrana gelen Deha, kısa sürede önemli bir izleyici kitlesi elde etti. E, Aras Bulut'un ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu tartışmaya da gerek yok. Deha'da geçen bir sahnesiyle Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Mete'nin ikonikleşen sahnesini andırdığı dikkatlerden kaçmamıştı. Yapılan capsi Instagram'ında paylaşan Aras Bulut, maziye bir gönderme yaptı.
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Oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Aras Bulut İynemli, ekranlardaki özlemimizi dindirdi ve Deha ile sezon başında geri döndü.
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Üstesinden gayet iyi geldiği Devran karakteriyle daha ilk bölümden büyük beğeni kazanmayı başardı.
Sık sık gündeme yönelik göndermeler yapılan dizide, Devran'ın bir sahnesiyle Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Mete'nin evi yaktığı sahnenin capsi yapıldı.
Bu capsi de Aras Bulut İynemli Instagram hesabından paylaşmaktan geri kalmadı. Paylaşımı da "Noluyor?" notuyla yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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