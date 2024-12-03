Aras Bulut İynemli Deha'daki Sahnesiyle Öyle Bir Geçer Zaman ki'ye Gönderme Yaptı!

Deha dizisiyle ekranlara dönen Aras Bulut İynemli, yine sezonun en çok konuşulan yapımlarından birinde rol almayı başardı. Pazar günleri ekrana gelen Deha, kısa sürede önemli bir izleyici kitlesi elde etti. E, Aras Bulut'un ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu tartışmaya da gerek yok. Deha'da geçen bir sahnesiyle Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Mete'nin ikonikleşen sahnesini andırdığı dikkatlerden kaçmamıştı. Yapılan capsi Instagram'ında paylaşan Aras Bulut, maziye bir gönderme yaptı.