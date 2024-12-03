Survivor'a Yeniden Katılacak Sema Aydemir "Hep Aynı Yarışmacılar Katılıyor" Eleştirisine Cevap Verdi!
Survivor'a Yeniden Katılacak Sema Aydemir "Hep Aynı Yarışmacılar Katılıyor" Eleştirisine Cevap Verdi!
2025 sezonu hazırlıklarına başlanan Survivor'da, sezon başlamadan olaylar başladı bile! All Star formatında yayınlanacak yeni sezonda popüler eski yarışmacıların yer alacağı iddia ediliyor. Sema ve Batuhan'ın hazırlıklara başladığının sık sık görülmesiyle de pek çok izleyici hep aynı isimlerin katıldığına dair eleştirilerde bulundular. Eleştirilere kayıtsız kalmayan Sema, Instagram hesabından söylenenlere cevap verdi. Bakalım neler demiş?
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Yılın en beklenen dönemine çok kısa bir süre kaldı. Survivor 2025 için geri sayım başladı!
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All Star formatında yayınlanacak yarışma için pek çok eski yarışmacının ismi geçmeye başladı. Ancak resmi olarak kendini açıklayan tek kişi Berna oldu.
Ancak "evet, katılıyoruz" demeseler bile Sema ve Batuhan'ın hazırlıklara çoktan başladığı görülüyor. Onlarla birlikte pek çok eski isim de imalı paylaşımlar yaparak hazırlandıklarını gösteriyorlar.
Hep aynı yarışmacıların katıldığına dair sosyal medyada yorumların artmasıyla birlikte, Sema'dan cevap gecikmedi.
"Arka Sokaklar Rıza Komisersiz olur mu?" diyerek durumu açıklayan Sema, Adem'in bu sezon olmayacağını da belirtmiş oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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