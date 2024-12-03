6 Yıl Ara Verdiği Ekranlara Annem Ankara'yla Dönüş Yapan Bergüzar Korel'den Karakteriyle İlgili İtiraf
6 Yıl Ara Verdiği Ekranlara Annem Ankara'yla Dönüş Yapan Bergüzar Korel'den Karakteriyle İlgili İtiraf
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Son olarak 2018'de Vatanım Sensin'le karşımıza çıkan Bergüzar Korel, ekranlara verdiği 6 senelik arayı sonunda sonlandırdı. Annem Ankara ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, ilk iki bölümde yeniden kendine hayran bıraktı. Mehmet Günsür'le başrollerini paylaştığı dizi kısa sürede çok sevildi. Ekranlara dönmesini sağlayan Annem Ankara dizisine katılmayı nasıl kabul ettiği merak edilen Korel, Hürriyet Pazar'dan Hakan Gence'ye röportaj verdi. Diziyle ve karakteriyle ilgili itiraflarda bulunan ünlü oyuncu, “Ayrıntıyı konuşmaya gerek yok, ben bu işte olmak istiyorum” dediğini dile getirdi.
Kaynak: Hürriyet Pazar / Hakan Gence
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Televizyon ekranlarının en sevilen oyuncularından olan Bergüzar Korel, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.
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Kendisini son olarak 2018 yılında Vatanım Sensin'de izlemiş, canlandırdığı Azize rolüne de hayran kalmıştık.
Sonunda özlem bitti ve ünlü oyuncu Mehmet Günsür ile başrollerini paylaştığı Annem Ankara dizisiyle ekranlara dönüş yaptı.
Henüz iki bölümü yayınlanmasına rağmen dizi çok sevildi. Haliyle ünlü oyuncunun bunca yılın ardından ekranlara dönme kararını nasıl verdiği de merak konusu oldu.
Hürriyet Pazar'dan Hakan Gence'ye röportaj veren ünlü oyuncu, hakkında merak edilenleri bir bir yanıtladı.
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Kendisine dizi teklifinin Londra'ya temelli yerleştiğinin konuşulduğu dönemde geldiğini söyleyen Korel, şunları söyledi:
Fikrini değiştirenin "hikaye" olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Bir senaryoyu okurken yarıda bırakıp arada yemeğe gidiyorsam ya da çocukları okuldan alayım, akşam okurum diyorsam, o doğru iş olmuyor." dedi.
"Zuhal benim 20 yıldır oynamayı arzu ettiğim bir karakterdi." diyen Bergüzar Korel, oldukça samimi açıklamalarda bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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