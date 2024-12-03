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6 Yıl Ara Verdiği Ekranlara Annem Ankara'yla Dönüş Yapan Bergüzar Korel'den Karakteriyle İlgili İtiraf

6 Yıl Ara Verdiği Ekranlara Annem Ankara'yla Dönüş Yapan Bergüzar Korel'den Karakteriyle İlgili İtiraf

annemankara-ankara
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.12.2024 - 21:31

Son olarak 2018'de Vatanım Sensin'le karşımıza çıkan Bergüzar Korel, ekranlara verdiği 6 senelik arayı sonunda sonlandırdı. Annem Ankara ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, ilk iki bölümde yeniden kendine hayran bıraktı. Mehmet Günsür'le başrollerini paylaştığı dizi kısa sürede çok sevildi. Ekranlara dönmesini sağlayan Annem Ankara dizisine katılmayı nasıl kabul ettiği merak edilen Korel, Hürriyet Pazar'dan Hakan Gence'ye röportaj verdi. Diziyle ve karakteriyle ilgili itiraflarda bulunan ünlü oyuncu, “Ayrıntıyı konuşmaya gerek yok, ben bu işte olmak istiyorum” dediğini dile getirdi.

Kaynak: Hürriyet Pazar / Hakan Gence

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Televizyon ekranlarının en sevilen oyuncularından olan Bergüzar Korel, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.

Televizyon ekranlarının en sevilen oyuncularından olan Bergüzar Korel, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.

Kendisini son olarak 2018 yılında Vatanım Sensin'de izlemiş, canlandırdığı Azize rolüne de hayran kalmıştık.

Kendisini son olarak 2018 yılında Vatanım Sensin'de izlemiş, canlandırdığı Azize rolüne de hayran kalmıştık.

Sonunda özlem bitti ve ünlü oyuncu Mehmet Günsür ile başrollerini paylaştığı Annem Ankara dizisiyle ekranlara dönüş yaptı.

Sonunda özlem bitti ve ünlü oyuncu Mehmet Günsür ile başrollerini paylaştığı Annem Ankara dizisiyle ekranlara dönüş yaptı.

Henüz iki bölümü yayınlanmasına rağmen dizi çok sevildi. Haliyle ünlü oyuncunun bunca yılın ardından ekranlara dönme kararını nasıl verdiği de merak konusu oldu.

Henüz iki bölümü yayınlanmasına rağmen dizi çok sevildi. Haliyle ünlü oyuncunun bunca yılın ardından ekranlara dönme kararını nasıl verdiği de merak konusu oldu.

Hürriyet Pazar'dan Hakan Gence'ye röportaj veren ünlü oyuncu, hakkında merak edilenleri bir bir yanıtladı.

Hürriyet Pazar'dan Hakan Gence'ye röportaj veren ünlü oyuncu, hakkında merak edilenleri bir bir yanıtladı.
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Kendisine dizi teklifinin Londra'ya temelli yerleştiğinin konuşulduğu dönemde geldiğini söyleyen Korel, şunları söyledi:

Kendisine dizi teklifinin Londra'ya temelli yerleştiğinin konuşulduğu dönemde geldiğini söyleyen Korel, şunları söyledi:

'BKM’nin CEO’su Zümrüt (Arol Bekçe) çok yakın arkadaşım, bir ayağı Londra’da ve çok sık görüşüyorduk. Bir gün Zümrüt ve menajerim Ayşe (Barım) bana geldiler, bir tiyatro oyununa gidecektik. Ayşe “Müthiş bir Ankara işi” dedi Zümrüt’e, ben de orada duydum. Birkaç gün geçtikten sonra senaryo bana geldi. Ama çocuklar ve hayat temposu içinde anaakıma bir iş yapmam çok zordu.'

Fikrini değiştirenin "hikaye" olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Bir senaryoyu okurken yarıda bırakıp arada yemeğe gidiyorsam ya da çocukları okuldan alayım, akşam okurum diyorsam, o doğru iş olmuyor." dedi.

Fikrini değiştirenin "hikaye" olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Bir senaryoyu okurken yarıda bırakıp arada yemeğe gidiyorsam ya da çocukları okuldan alayım, akşam okurum diyorsam, o doğru iş olmuyor." dedi.

'Ama ‘Annem Ankara’ senaryosunu elimden bırakamadım. Dört bölümü yollamışlardı, hepsini hemen okudum ve menajerimi arayıp 'Ayrıntıyı konuşmaya gerek yok, ben bu işte olmak istiyorum' dedim. Anaakım işlerin alıştığımız bir matematiği var: kimseye eyvallahı olmayan, güçlü, hatasız kadın gibi şeyler. Ama beni Zuhal’de en vuran şey, yaşadığı tüm acılara rağmen komikliğini ve hayatla dalga geçmesini hiç bırakmaması oldu.'

"Zuhal benim 20 yıldır oynamayı arzu ettiğim bir karakterdi." diyen Bergüzar Korel, oldukça samimi açıklamalarda bulundu.

"Zuhal benim 20 yıldır oynamayı arzu ettiğim bir karakterdi." diyen Bergüzar Korel, oldukça samimi açıklamalarda bulundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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