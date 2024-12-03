6 Yıl Ara Verdiği Ekranlara Annem Ankara'yla Dönüş Yapan Bergüzar Korel'den Karakteriyle İlgili İtiraf

'Ama ‘Annem Ankara’ senaryosunu elimden bırakamadım. Dört bölümü yollamışlardı, hepsini hemen okudum ve menajerimi arayıp 'Ayrıntıyı konuşmaya gerek yok, ben bu işte olmak istiyorum' dedim. Anaakım işlerin alıştığımız bir matematiği var: kimseye eyvallahı olmayan, güçlü, hatasız kadın gibi şeyler. Ama beni Zuhal’de en vuran şey, yaşadığı tüm acılara rağmen komikliğini ve hayatla dalga geçmesini hiç bırakmaması oldu.'