Payitaht Abdülhamid'de İzlediğimiz II. Abdülhamid'in Kızı Naime Sultan'ın Gerçek Halini Gördünüz mü?
Payitaht Abdülhamid'de İzlediğimiz II. Abdülhamid'in Kızı Naime Sultan'ın Gerçek Halini Gördünüz mü?
TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca izleyiciyle buluşan Payitaht Abdülhamid, 2021 yılında final yapmıştı. II. Abdülhamid'in saltanatının son 13 yılını anlatan dizi toplam 154 bölüm sürmüştü. Bülent İnal'ın başrol oynadığı dizide Duygu Gürcan, II. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'ı canlandırıyordu. Dizideki haline alıştığımız Naime Sultan'ın gerçek hayatta nasıl göründüğünü hiç görmüş müydünüz? Gelin, birlikte görelim!
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5 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid, 2021 yılında final yapmıştı.
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154 bölümden oluşan dizide II. Abdülhamid saltanatının son 13 yılı anlatılıyordu.
Büyük ilgiyle izlenen dizide Duygu Gürcan, başarılı oyunculuğuyla II. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'a hayat veriyordu.
Diziden sonra da hepimizin hafızasında Naime Sultan'ın görüntüsü bu şekilde yer edindi.
Avrupai bir tarz benimsediği bilinen Naime Sultan'ın gerçek görüntüsü epey şaşırttı.
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Güzelliğiyle dikkat çeken Naime Sultan'ın giyim tarzı ve saçları da epey dikkat çekici.
Naime Sultan'ın piyano çalmayı ı François Lombardi'den öğrendiği ve birkaç dil bildiği de hakkındaki bilgiler arasında yer alıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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saçı açık bir sultanı türbanlı lanse etmekte bizim dizi sektörüne yakışır ancak
Ben ossssssmanllliii torunuyum