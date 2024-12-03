Avrupa Yakası'nın Sertaç'ı Yavuz Keskin, Gülse Birsel ve Vural Çelik Arasında Yaşananları İlk Kez Anlattı!

Avrupa Yakası yayınlandığı süre boyunca izleyiciyi kahkahaya boğan ve zirvede yerini alan bir komedi dizisiydi. Aradan yıllar geçmesine rağmen dizi popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Yıllar içinde dizide rol alıp aramızdan ayrılan pek çok isim oldu. Son olarak geçtiğimiz aylarda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Vural Çelik, ani vedasıyla herkesi derinden üzmüştü. Vefatının ardından da Çelik'in Gülse Birsel ile olan küslüğü gündem olmuştu. Dizide Sertaç karakterine hayat veren Yavuz Seçkin, ikili arasında neler geçtiğini Aramızda Kalmasın'a anlattı.

Kaynak: Aramızda Kalmasın / TV8