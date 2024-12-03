Avrupa Yakası'nın Sertaç'ı Yavuz Keskin, Gülse Birsel ve Vural Çelik Arasında Yaşananları İlk Kez Anlattı!
Avrupa Yakası'nın Sertaç'ı Yavuz Keskin, Gülse Birsel ve Vural Çelik Arasında Yaşananları İlk Kez Anlattı!
Avrupa Yakası yayınlandığı süre boyunca izleyiciyi kahkahaya boğan ve zirvede yerini alan bir komedi dizisiydi. Aradan yıllar geçmesine rağmen dizi popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Yıllar içinde dizide rol alıp aramızdan ayrılan pek çok isim oldu. Son olarak geçtiğimiz aylarda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Vural Çelik, ani vedasıyla herkesi derinden üzmüştü. Vefatının ardından da Çelik'in Gülse Birsel ile olan küslüğü gündem olmuştu. Dizide Sertaç karakterine hayat veren Yavuz Seçkin, ikili arasında neler geçtiğini Aramızda Kalmasın'a anlattı.
Kaynak: Aramızda Kalmasın / TV8
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2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve çarşamba günlerinin efsanesi haline dönüşen Avrupa Yakası, 15 yıldır hafızamızdan silinmedi.
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Karakteri adeta hayatımızdan biri gibi oldu. Pek çoğumuzun taklit yeteneği de bu sayede gelişmiş olabilir.
Bu zamana kadar diziyle ilgili bizi mutsuz eden tek şey aramızdan ayrılan oyuncuları oldu. Geçtiğimiz aylarda ani vefatıyla derinden sarsan Vural Çelik de bu isimlerden yalnızca biriydi.
Vefat haberinin ardından da Gülse Birsel'le olan küslüğü gündemi epey bir süre meşgul etti.
Dizide Sertaç karakterine hayat veren Yavuz Seçkin, Gülse Birsel ve Vural Çelik arasında yaşananları Aramızda Kalmasın ekibine anlattı.
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Seçkin, Yavuz Çelik'in dizi devam ederken Bodrum'a gelerek Gülse Birsel'e diziden ayrılmak istediğini söylediğini, Gülse Birsel'in ise "Yeter ki ayrılma" diyerek farklı roller teklif ettiğini anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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