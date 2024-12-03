Bu Sezon Katıldığı Kuruluş Osman'a Veda Eden Feyza Işık'ın Ayrılık Nedeni Belli Oldu!
Bu Sezon Katıldığı Kuruluş Osman'a Veda Eden Feyza Işık'ın Ayrılık Nedeni Belli Oldu!
6 sezondur ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'in diziden ayrılmasıyla birlikte hikayede değişikliğe gidilmişti. Bununla birlikte bazı oyuncuların hikayesi bitti ve diziden ayrıldıkları açıklanmaya başlandı. Diziye bu sezon Hazal Hatun karakteriyle dahil olan Feyza Işık da diziden ayrılan isimlerden biriydi. Işık, diziden ayrılmasının gerçek nedenini açıkladı.
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6 sezondur izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, reytinglerdeki gücünü korumaya devam ediyor.
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Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı dizide Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer yakın zaman önce diziden ayrılmıştı.
Hikayenin değiştiğinin açıklanmasıyla birlikte de başka oyuncular da diziye veda etmişti.
Diziye bu sezon Hazal Hatun rolüyle dahil olan Feyza Işık da ayrılan isimlerden biriydi.
Ünlü oyuncu diziye veda etmesinin arkasındaki asıl nedeni takipçileriyle paylaştı.
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Dizindeki sorun sebebiyle tedaviye ihtiyacı olduğunu belirten ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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