Abu Dabi Böyle Güzellik Görmemişti: Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'li Formula 1 Paylaşımı Çok Beğenildi!

Geçtiğimiz yıllarda oyunculuğuyla, son dönemlerde ise eşi Burak Özçivit ile olan evliliğiyle epey konuşulan Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gözleri üzerine çevirmeyi başarıyor. Güzel oyuncu, gittiği farklı ülkelerden paylaşım yapmayı oldukça seviyor. Evcen ve Özçivit çifti bu yıl Abu Dabi'de gerçekleşen Formula 1 Grand Prix'i için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Yarışı önlerden izleyen çiftten Fahriye Evcen, heyecan ve neşe dolu pozlarını sosyal medyada paylaştı. Evcen'in bu paylaşımı büyük beğeni toplarken oyuncunun güzelliğine hayran kalan kullanıcılar beğenilerini yorumlarla ifade etti.