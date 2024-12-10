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Abu Dabi Böyle Güzellik Görmemişti: Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'li Formula 1 Paylaşımı Çok Beğenildi!

Abu Dabi Böyle Güzellik Görmemişti: Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'li Formula 1 Paylaşımı Çok Beğenildi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 10:27

Geçtiğimiz yıllarda oyunculuğuyla, son dönemlerde ise eşi Burak Özçivit ile olan evliliğiyle epey konuşulan Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gözleri üzerine çevirmeyi başarıyor. Güzel oyuncu, gittiği farklı ülkelerden paylaşım yapmayı oldukça seviyor. Evcen ve Özçivit çifti bu yıl Abu Dabi'de gerçekleşen Formula 1 Grand Prix'i için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Yarışı önlerden izleyen çiftten Fahriye Evcen, heyecan ve neşe dolu pozlarını sosyal medyada paylaştı. Evcen'in bu paylaşımı büyük beğeni toplarken oyuncunun güzelliğine hayran kalan kullanıcılar beğenilerini yorumlarla ifade etti.

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Yaprak Dökümü, Çalıkuşu ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi dizilerde rol alan oyuncu Fahriye Evcen'i illaki tanıyorsunuzdur. Evcen'i anne olmasının ardından yeni dizilerde çok sık göremesek de markalarla yaptığı reklam ve işbirlikleri sayesinde kendisine yeni projelerde rastlayabiliyoruz.

Yaprak Dökümü, Çalıkuşu ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi dizilerde rol alan oyuncu Fahriye Evcen'i illaki tanıyorsunuzdur. Evcen'i anne olmasının ardından yeni dizilerde çok sık göremesek de markalarla yaptığı reklam ve işbirlikleri sayesinde kendisine yeni projelerde rastlayabiliyoruz.

Güzel oyuncu son dönemlerde magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla kimi kullanıcılar tarafından eleştirilse de kimileri tarafından övgüyle desteklenerek gündeme gelmeyi başarıyor.

Güzel oyuncu son dönemlerde magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla kimi kullanıcılar tarafından eleştirilse de kimileri tarafından övgüyle desteklenerek gündeme gelmeyi başarıyor.

Eşi Burak Özçivit ile 2017 yılından bu yana mutlu mesut bir evlilik hayatı süren Fahriye Evcen, son aylarda Özçivit'i koluna takıp o ülke senin bu ülke benim geziyor biliyorsunuz. Nitekim güzel oyuncu Moskova'da kayak yaparken parmağını sakatlamasıyla da gündeme geldi geçtiğimiz günlerde.

Eşi Burak Özçivit ile 2017 yılından bu yana mutlu mesut bir evlilik hayatı süren Fahriye Evcen, son aylarda Özçivit'i koluna takıp o ülke senin bu ülke benim geziyor biliyorsunuz. Nitekim güzel oyuncu Moskova'da kayak yaparken parmağını sakatlamasıyla da gündeme geldi geçtiğimiz günlerde.

Detaylara bu yazımızda değinmiştik👇

Evcen ve Özçivit ikilisi bu sefer de F1 Grand Prix'ini izlemek için Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tuttu. Abu Dabi'deki keyifli anlarına ait pozlarını Instagram'ından paylaşan Fahriye Evcen'in ardı ardına paylaştığı pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.👇

Evcen ve Özçivit ikilisi bu sefer de F1 Grand Prix'ini izlemek için Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tuttu. Abu Dabi'deki keyifli anlarına ait pozlarını Instagram'ından paylaşan Fahriye Evcen'in ardı ardına paylaştığı pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.👇

Evcen, güzelliği ve yarış için tercih ettiği kombiniyle oldukça beğenilirken birçok kullanıcıdan 'göz kamaştırıcı' gözüktüğüne dair yorumlar da aldı.👇

Evcen, güzelliği ve yarış için tercih ettiği kombiniyle oldukça beğenilirken birçok kullanıcıdan 'göz kamaştırıcı' gözüktüğüne dair yorumlar da aldı.👇
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Kullanıcılardan gelen yorumlardan bazıları bu şekilde👇

Kullanıcılardan gelen yorumlardan bazıları bu şekilde👇

Dünya üzerindeki en güzel çift. İkinizin paylaştığı tüm fotoğrafları beğeniyorum.

Her zamanki gibi çok güzel

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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