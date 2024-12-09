Eski 'Enercisi'ne Hızlı Döndü! Dilan Polat, Elon Musk'a Seslendi: ''Bizi Niye Haber Yapmadın, He Elon!''

Şaşalı yaşantısını sosyal medyada paylaşmasıyla sosyal mecralar üzerinden bir tanınırlık elde eden Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanmıştı. Ağustos ayında cezaevinden çıkan Polat, bir süre paylaşımlarına dikkat edeceğini söylese de şaşalı hayatına elveda diyemedi ve paylaşımlarına devam etti. Gündemden bir türlü düşmeyen Polat, bu sefer de Elonb Musk'a seslendiği videoyla akıllarda soru işaretine yol açtı. Videoyu izleyenler Dilan Polat'ın bu paylaşımıyla ne yapmaya çalıştığına anlam veremedi.