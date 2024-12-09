Eski 'Enercisi'ne Hızlı Döndü! Dilan Polat, Elon Musk'a Seslendi: ''Bizi Niye Haber Yapmadın, He Elon!''
Eski 'Enercisi'ne Hızlı Döndü! Dilan Polat, Elon Musk'a Seslendi: ''Bizi Niye Haber Yapmadın, He Elon!''
Şaşalı yaşantısını sosyal medyada paylaşmasıyla sosyal mecralar üzerinden bir tanınırlık elde eden Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanmıştı. Ağustos ayında cezaevinden çıkan Polat, bir süre paylaşımlarına dikkat edeceğini söylese de şaşalı hayatına elveda diyemedi ve paylaşımlarına devam etti. Gündemden bir türlü düşmeyen Polat, bu sefer de Elonb Musk'a seslendiği videoyla akıllarda soru işaretine yol açtı. Videoyu izleyenler Dilan Polat'ın bu paylaşımıyla ne yapmaya çalıştığına anlam veremedi.
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Dilan Polat, görkem ve şatafat dolu hayatını gözler önüne seren paylaşımlarıyla ünlenmişti. Hızlı bir şekilde tanınırlık elde eden Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte bir yargılanma sürecini geride bırakmasının ardından ağustos ayında cezaevinden çıkmıştı.
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Dokuz buçuk ay süren cezaevi sürecinde bile gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın haberi bir şekilde kulağımıza gelmeye hep devam etti.
Kendisi cezaevinden çıkar çıkmaz sosyal medya paylaşımlarından bir süre uzak duracağını ve dikkat edeceğini açıklasa da sözünde duramadı. Kaldığı yerden yaşantısını paylaşmaya devam eden Polat'ın her bir paylaşımı akıllarımızda durgunluk yaratmaya devam ediyordu.
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ile birlikte bugün yaptığı videolu paylaşımı görenleri şoke etti. Dilan Polat, X'in sahibi Elon Musk'a seslenerek ''Beni tanıdığını biliyorum, suçsuz olduğumu yayınla'' dedi. Bu videoyu gören birçok kullanıcı Polat'ın bu paylaşımına anlam veremedi.
Dilan Polat'ın Elon Musk'a ''Suçsuzluğumuzu neden yayınlamadın?'' diye sitem ettiği o videoyu izlemek isteyenler için👇
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