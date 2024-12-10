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Zamanda Ufak Bir Yolculuğa Çıkıyoruz: Önceki Yıllarda Evlenmiş Ardından Yollarını Çoktan Ayrımış Ünlü Çiftler

Zamanda Ufak Bir Yolculuğa Çıkıyoruz: Önceki Yıllarda Evlenmiş Ardından Yollarını Çoktan Ayrımış Ünlü Çiftler

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 09:14

Ünlü isimlerimizin aşk hayatı magazin gündeminin en çok merak edilen konularından birsi biliyorsunuz. 'Kim,kiminle, nerede, ne zaman?' sorularının yanıtlarını her zaman çok merak ediyoruz. Hele ki konu aşk ve ilişkilerse daha büyük bir iştahla kulak kabartıyoruz bu mevzulara. O yüzden bizler de sizler için biraz geçmişe giderek tozlu rafları karıştırdık ve inanması güç olsa da bir zamanlar birbirleriyle evlenmiş ünlü çiftlerimizi derledik. Keyifli okumalar!

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Aslı Enver - Birkan Sokullu (2011-2015)

Aslı Enver - Birkan Sokullu (2011-2015)

Özge Borak - Bülent Şakrak (2006-2010)

Özge Borak - Bülent Şakrak (2006-2010)

Yeşim Bozoğlu - Sinan Çalışkanoğlu (2007-2010)

Yeşim Bozoğlu - Sinan Çalışkanoğlu (2007-2010)

Birce Akalay - Murat Ünalmış (2010-2013)

Birce Akalay - Murat Ünalmış (2010-2013)

Sertab Erener - Levent Yüksel (1996-2000)

Sertab Erener - Levent Yüksel (1996-2000)
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Zeyno Günenç - Okan Bayülgen (1996-2000)

Zeyno Günenç - Okan Bayülgen (1996-2000)

Şebnem Sönmez - Olgun Şimşek (1996-2000)

Şebnem Sönmez - Olgun Şimşek (1996-2000)

Günay Karacaoğlu - Şevket Çoruh (1993-2004)

Günay Karacaoğlu - Şevket Çoruh (1993-2004)

Selçuk Yöntem - Zuhal Olcay (1976-1980)

Selçuk Yöntem - Zuhal Olcay (1976-1980)

Melek Baykal - Zafer Ergin (1975-1980)

Melek Baykal - Zafer Ergin (1975-1980)
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Burçin Terzioğlu - Murat Yıldırım (2008-2014)

Burçin Terzioğlu - Murat Yıldırım (2008-2014)

Nurgül Yeşilçay - Cem Özer (2004-2010)

Nurgül Yeşilçay - Cem Özer (2004-2010)

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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