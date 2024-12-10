Zamanda Ufak Bir Yolculuğa Çıkıyoruz: Önceki Yıllarda Evlenmiş Ardından Yollarını Çoktan Ayrımış Ünlü Çiftler
Zamanda Ufak Bir Yolculuğa Çıkıyoruz: Önceki Yıllarda Evlenmiş Ardından Yollarını Çoktan Ayrımış Ünlü Çiftler
Ünlü isimlerimizin aşk hayatı magazin gündeminin en çok merak edilen konularından birsi biliyorsunuz. 'Kim,kiminle, nerede, ne zaman?' sorularının yanıtlarını her zaman çok merak ediyoruz. Hele ki konu aşk ve ilişkilerse daha büyük bir iştahla kulak kabartıyoruz bu mevzulara. O yüzden bizler de sizler için biraz geçmişe giderek tozlu rafları karıştırdık ve inanması güç olsa da bir zamanlar birbirleriyle evlenmiş ünlü çiftlerimizi derledik. Keyifli okumalar!
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Aslı Enver - Birkan Sokullu (2011-2015)
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Özge Borak - Bülent Şakrak (2006-2010)
Yeşim Bozoğlu - Sinan Çalışkanoğlu (2007-2010)
Birce Akalay - Murat Ünalmış (2010-2013)
Sertab Erener - Levent Yüksel (1996-2000)
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Zeyno Günenç - Okan Bayülgen (1996-2000)
Şebnem Sönmez - Olgun Şimşek (1996-2000)
Günay Karacaoğlu - Şevket Çoruh (1993-2004)
Selçuk Yöntem - Zuhal Olcay (1976-1980)
Melek Baykal - Zafer Ergin (1975-1980)
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Burçin Terzioğlu - Murat Yıldırım (2008-2014)
Nurgül Yeşilçay - Cem Özer (2004-2010)
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