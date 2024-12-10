Zamanda Ufak Bir Yolculuğa Çıkıyoruz: Önceki Yıllarda Evlenmiş Ardından Yollarını Çoktan Ayrımış Ünlü Çiftler

Ünlü isimlerimizin aşk hayatı magazin gündeminin en çok merak edilen konularından birsi biliyorsunuz. 'Kim,kiminle, nerede, ne zaman?' sorularının yanıtlarını her zaman çok merak ediyoruz. Hele ki konu aşk ve ilişkilerse daha büyük bir iştahla kulak kabartıyoruz bu mevzulara. O yüzden bizler de sizler için biraz geçmişe giderek tozlu rafları karıştırdık ve inanması güç olsa da bir zamanlar birbirleriyle evlenmiş ünlü çiftlerimizi derledik. Keyifli okumalar!