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"Aşk Sadece Bir Rakam" Diyerek Yaş Farkına Aldırış Etmeden Mutluluğu Bulan Ünlü Çiftler!

"Aşk Sadece Bir Rakam" Diyerek Yaş Farkına Aldırış Etmeden Mutluluğu Bulan Ünlü Çiftler!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
10.12.2024 - 08:07

Magazin gündeminin en popüler konularından bir tanesi elbette ki ünlü isimlerin aşkları! Kimileri kısa sürer, kimileri olaylı biter ancak konu aşk olduğunda akan sular durur! Tabii bir de biri diğerinden çok daha büyük bir yaşa sahip olan çiftlerimiz var. Gelin 'aşk sadece bir rakam' diyerek yaş farkına aldırış etmeyen ünlü çiftlerimize birlikte bakalım!

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Kıvanç Tatlıtuğ (40) - Başak Dizer (47)

Kıvanç Tatlıtuğ (40) - Başak Dizer (47)

Kenan İmirzalıoğlu (50) - Sinem Kobal (35)

Kenan İmirzalıoğlu (50) - Sinem Kobal (35)

Kenan Doğulu (50) - Beren Saat (40)

Kenan Doğulu (50) - Beren Saat (40)

Kadir Doğulu (43) - Neslihan Atagül (30)

Kadir Doğulu (43) - Neslihan Atagül (30)

Barış Arduç (35) - Gupse Özay (40)

Barış Arduç (35) - Gupse Özay (40)
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Ali Özbir (57) - Esra Erol (40)

Ali Özbir (57) - Esra Erol (40)

Yağmur Atacan (40) - Pınar Altuğ (50)

Yağmur Atacan (40) - Pınar Altuğ (50)

Tolgahan (43) - Almeda (32)

Tolgahan (43) - Almeda (32)

Ali Atay (48) - Hazal Kaya (32)

Ali Atay (48) - Hazal Kaya (32)

Tarkan (51) - Pınar Tevetoğlu (37)

Tarkan (51) - Pınar Tevetoğlu (37)
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Okan Kurt (42) - Demet Akalın (52)

Okan Kurt (42) - Demet Akalın (52)

Halit Ergenç (54) - Bergüzar Korel (40)

Halit Ergenç (54) - Bergüzar Korel (40)

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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