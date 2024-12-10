"Aşk Sadece Bir Rakam" Diyerek Yaş Farkına Aldırış Etmeden Mutluluğu Bulan Ünlü Çiftler!

Magazin gündeminin en popüler konularından bir tanesi elbette ki ünlü isimlerin aşkları! Kimileri kısa sürer, kimileri olaylı biter ancak konu aşk olduğunda akan sular durur! Tabii bir de biri diğerinden çok daha büyük bir yaşa sahip olan çiftlerimiz var. Gelin 'aşk sadece bir rakam' diyerek yaş farkına aldırış etmeyen ünlü çiftlerimize birlikte bakalım!