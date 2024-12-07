2001 Yılında Britney Spears Giymiş: Gülşen'in Sıra Dışı Sahne Kombininin İlham Kaynağı Belli Oldu!

Pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Gülşen, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu desek yeri! Geçtiğimiz akşam son konserinden pozlarını 'Yapıyorum bu sporu' notu ile paylaşan Gülşen, yine övgü yağmuruna tutulmuştu hatırlarsanız. Gülşen'in sıra dışı kombini gündem olurken kombinin ilham kaynağının kim olduğu da ortaya çıktı!