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2001 Yılında Britney Spears Giymiş: Gülşen'in Sıra Dışı Sahne Kombininin İlham Kaynağı Belli Oldu!

2001 Yılında Britney Spears Giymiş: Gülşen'in Sıra Dışı Sahne Kombininin İlham Kaynağı Belli Oldu!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
07.12.2024 - 22:26

Pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Gülşen, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu desek yeri! Geçtiğimiz akşam son konserinden pozlarını 'Yapıyorum bu sporu' notu ile paylaşan Gülşen, yine övgü yağmuruna tutulmuştu hatırlarsanız. Gülşen'in sıra dışı kombini gündem olurken kombinin ilham kaynağının kim olduğu da ortaya çıktı!

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Bu yıl verdiği konserler ile büyük ses getiren Gülşen, neredeyse her konserinde sahne kostümleri ile gündeme geldi biliyorsunuz ki.

Bu yıl verdiği konserler ile büyük ses getiren Gülşen, neredeyse her konserinde sahne kostümleri ile gündeme geldi biliyorsunuz ki.

Kimi zaman sahne kombinleriyle çok beğenilen ünlü şarkıcı kimi zaman da eleştiri yağmuruna tutuldu. Ancak tüm yorumlara kulak kapayan Gülşen, kendi bildiğini okumaktan da hiç vazgeçmedi!

Kimi zaman sahne kombinleriyle çok beğenilen ünlü şarkıcı kimi zaman da eleştiri yağmuruna tutuldu. Ancak tüm yorumlara kulak kapayan Gülşen, kendi bildiğini okumaktan da hiç vazgeçmedi!

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz akşam gerçekleşen konserinden pozlarını "Yapıyorum bu sporu" notu ile paylaştı ve Gülşen'in kombini övgü yağmuruna tutuldu.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz akşam gerçekleşen konserinden pozlarını "Yapıyorum bu sporu" notu ile paylaştı ve Gülşen'in kombini övgü yağmuruna tutuldu.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Gülşen'in kombininin ilham kaynağı ise belli oldu! Gülşen’in sahne kombini, Britney Spears’ın 2001’deki ikonik taşlı bra, külot ve jean setine çok benzetildi.

Gülşen'in kombininin ilham kaynağı ise belli oldu! Gülşen’in sahne kombini, Britney Spears’ın 2001’deki ikonik taşlı bra, külot ve jean setine çok benzetildi.

Siz bu kombini kime daha çok yakıştırdınız? Hadi, yorumlarda buluşalım!

Siz bu kombini kime daha çok yakıştırdınız? Hadi, yorumlarda buluşalım!

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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