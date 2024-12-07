"Köylü Kadını Rolüne Tipim Müsait Değil" Diyen Pınar Altuğ'un 2005 Yılında Oynadığı Rol Yeniden Gündem Oldu!
"Köylü Kadını Rolüne Tipim Müsait Değil" Diyen Pınar Altuğ'un 2005 Yılında Oynadığı Rol Yeniden Gündem Oldu!
Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile hafızalarımıza kazınan Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda tipinin köylü kadını oynamaya müsait olmadığını söylemiş, Altuğ'un açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti. Geçtiğimiz saatlerde Pınar Altuğ'un 2005 yılında Davetsiz Misafir dizisinde canlandırdığı rol yeniden gündem oldu!
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Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile akıllarımıza kazınan Pınar Altuğ, açıklamaları ile zaman zaman magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oluyor biliyorsunuz ki.
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Ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda da yine açıklamaları ile gündeme gelmiş, Altuğ'un "Tipim köylü kadını oynamaya müsait değil" itirafı çok konuşulmuştu.
Pınar Altuğ'un köylü kadın rolü itirafı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmiş, tepkiler ise çığ gibi büyümüştü!
Altuğ'un açıklamaları hala konuşulmaya devam ederken ünlü oyuncunun 2005 yılında Davetsiz Misafir isimli dizide canlandırdığı rol yeniden gündem oldu!
Altuğ, Davetsiz Misafir dizisinde çapkın bir popstar olan Tarcan'ın vaatlerle kandırıp hamile bıraktığı hayranı Defne'yi canlandırmıştı.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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