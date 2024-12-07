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Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisine Saatler Kaldı: Hangi Ünlü İsim Hangi Takımı Destekliyor?

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisine Saatler Kaldı: Hangi Ünlü İsim Hangi Takımı Destekliyor?

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
07.12.2024 - 17:51

Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saatler sonra gerçekleşecek. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye imza atacak. Tabii ki birçok ünlü isim de bu derbiyi heyecanla bekliyor. Peki hangi ünlü isim hangi takımı destekliyor? Gelin, birlikte bakalım!

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Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saatler sonra gerçekleşecek. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye imza atacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saatler sonra gerçekleşecek. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye imza atacak.

Peki hangi ünlü isim hangi takımı destekliyor? Hazırsanız, başlayalım!

Peki hangi ünlü isim hangi takımı destekliyor? Hazırsanız, başlayalım!

Nejat İşler - Fenerbahçe

Nejat İşler - Fenerbahçe

Şevket Çoruh - Fenerbahçe

Şevket Çoruh - Fenerbahçe

İlhan Şeşen - Fenerbahçe

İlhan Şeşen - Fenerbahçe
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İlker Ayrık - Fenerbahçe

İlker Ayrık - Fenerbahçe

Sibel Can - Fenerbahçe

Sibel Can - Fenerbahçe

Hande Yener - Fenerbahçe

Hande Yener - Fenerbahçe

Kadir İnanır - Fenerbahçe

Kadir İnanır - Fenerbahçe

Nusret - Fenerbahçe

Nusret - Fenerbahçe
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Neslihan Atagül - Beşiktaş

Neslihan Atagül - Beşiktaş

Hayko Cepkin - Beşiktaş

Hayko Cepkin - Beşiktaş

Sarp Apak - Beşiktaş

Sarp Apak - Beşiktaş

Aras Bulut İynemli - Beşiktaş

Aras Bulut İynemli - Beşiktaş

Gülşen - Beşiktaş

Gülşen - Beşiktaş
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Murat Boz - Beşiktaş

Murat Boz - Beşiktaş

Esra Erol - Beşiktaş

Esra Erol - Beşiktaş

Teoman - Beşiktaş

Teoman - Beşiktaş

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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