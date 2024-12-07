Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisine Saatler Kaldı: Hangi Ünlü İsim Hangi Takımı Destekliyor?
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisine Saatler Kaldı: Hangi Ünlü İsim Hangi Takımı Destekliyor?
Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saatler sonra gerçekleşecek. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye imza atacak. Tabii ki birçok ünlü isim de bu derbiyi heyecanla bekliyor. Peki hangi ünlü isim hangi takımı destekliyor? Gelin, birlikte bakalım!
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Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saatler sonra gerçekleşecek. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye imza atacak.
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Peki hangi ünlü isim hangi takımı destekliyor? Hazırsanız, başlayalım!
Nejat İşler - Fenerbahçe
Şevket Çoruh - Fenerbahçe
İlhan Şeşen - Fenerbahçe
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İlker Ayrık - Fenerbahçe
Sibel Can - Fenerbahçe
Hande Yener - Fenerbahçe
Kadir İnanır - Fenerbahçe
Nusret - Fenerbahçe
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Neslihan Atagül - Beşiktaş
Hayko Cepkin - Beşiktaş
Sarp Apak - Beşiktaş
Aras Bulut İynemli - Beşiktaş
Gülşen - Beşiktaş
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Murat Boz - Beşiktaş
Esra Erol - Beşiktaş
Teoman - Beşiktaş
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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