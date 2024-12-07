Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisine Saatler Kaldı: Hangi Ünlü İsim Hangi Takımı Destekliyor?

Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saatler sonra gerçekleşecek. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye imza atacak. Tabii ki birçok ünlü isim de bu derbiyi heyecanla bekliyor. Peki hangi ünlü isim hangi takımı destekliyor? Gelin, birlikte bakalım!