41 Kere Maşallah: Bebeğini Kucağına Alarak 2024 Yılında Anne Olan Ünlü İsimler!
41 Kere Maşallah: Bebeğini Kucağına Alarak 2024 Yılında Anne Olan Ünlü İsimler!
Koca bir yılı daha geride bıraktık. Kah eğlendik, kah üzüldük ancak yine en çok ünlü isimleri konuştuk! Kimilerini çok beğendik, kimilerini çok eleştirdik. Bazen yeni aşkları kutladık bazen de evlilikleri... Tabii bir de bu yıl bol bol hamilelik haberi aldık, anne olan ünlü isimlerimizi kutladık. Peki 2024 yılında kimler anne oldu? Gelin, birlikte bakalım!
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Dilan Telkök
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Müge Boz
Cemre Kemer
Songül Öden
Azra Akın
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Eda Ece
Gonca Vuslateri
Yasemin Şefkatli
Yıldız Çağrı Atiksoy
Melisa Aslı Pamuk
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Ece Çeşmioğlu
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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