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41 Kere Maşallah: Bebeğini Kucağına Alarak 2024 Yılında Anne Olan Ünlü İsimler!

41 Kere Maşallah: Bebeğini Kucağına Alarak 2024 Yılında Anne Olan Ünlü İsimler!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
07.12.2024 - 12:01

Koca bir yılı daha geride bıraktık. Kah eğlendik, kah üzüldük ancak yine en çok ünlü isimleri konuştuk! Kimilerini çok beğendik, kimilerini çok eleştirdik. Bazen yeni aşkları kutladık bazen de evlilikleri... Tabii bir de bu yıl bol bol hamilelik haberi aldık, anne olan ünlü isimlerimizi kutladık. Peki 2024 yılında kimler anne oldu? Gelin, birlikte bakalım!

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Dilan Telkök

Dilan Telkök

Oyuncu Dilan Telkök ve eşi Berkay Hardal, bu yıl ilk çocukları Noyan'ı kucaklarına aldı.

Müge Boz

Müge Boz

Basketbolcu Caner Erdeniz ile evli olan Müge Boz, Haziran ayında ikinci kez anne oldu ve oğlu Rika'yı kucağına aldı.

Cemre Kemer

Cemre Kemer

Şarkıcı Cemre Kemer, ikinci kez anne oldu ve oğlu Kerim'i kucağına aldı.

Songül Öden

Songül Öden

Oyuncu Songül Öden ve eşi Arman Bıçakçı, ocak ayında kızları Sone Larin'i dünyaya getirdi.

Azra Akın

Azra Akın

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru ile birlikte ikinci çocukları Arya'yı kucağına aldı.

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Eda Ece

Eda Ece

Oyuncu Eda Ece ve eşi Buğrahan Tuncer, kızları Mina İpek Tuncer'i kucağına aldı.

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri

Oyuncu Gonca Vuslateri, bu yıl kızı Asya'yı kucağına aldı.

Yasemin Şefkatli

Yasemin Şefkatli

Şarkıcı İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i dünyaya getirdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy

Yıldız Çağrı Atiksoy

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve eşi Berk Oktay, mayıs ayında kızları Mire Milena'yı kucaklarına aldı.

Melisa Aslı Pamuk

Melisa Aslı Pamuk

Melisa Aslı Pamuk, Eylül ayında hamile olduğunu duyurdu!

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Ece Çeşmioğlu

Ece Çeşmioğlu

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti bu yıl oğullarını kucağına aldı.

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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