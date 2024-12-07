Çok Eleştirilmişti: Elçin Sangu'dan Sibil Çetinkaya'nın Poz Verme Çabası Hakkında İlk Açıklama Geldi!

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Sibil Çetinkaya, Elçin Sangu'nun poz vermesine bir türlü müsaade etmediği anlar ile gündeme gelmiş, Çetinkaya'nın tavırları sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutulmuştu. Sibil Çetinkaya yaşananlar için 'Çok ciddiye almadığım bir durum oldu.' açıklamalarında bulunurken Elçin Sangu sessizliğini korumuştu. Ta ki bugüne kadar. Sangu, yaşananlar hakkında ilk açıklamayı geçtiğimiz saatlerde yaptı.