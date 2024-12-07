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Çok Eleştirilmişti: Elçin Sangu'dan Sibil Çetinkaya'nın Poz Verme Çabası Hakkında İlk Açıklama Geldi!

Çok Eleştirilmişti: Elçin Sangu'dan Sibil Çetinkaya'nın Poz Verme Çabası Hakkında İlk Açıklama Geldi!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
07.12.2024 - 20:08

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Sibil Çetinkaya, Elçin Sangu'nun poz vermesine bir türlü müsaade etmediği anlar ile gündeme gelmiş, Çetinkaya'nın tavırları sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutulmuştu. Sibil Çetinkaya yaşananlar için 'Çok ciddiye almadığım bir durum oldu.' açıklamalarında bulunurken Elçin Sangu sessizliğini korumuştu. Ta ki bugüne kadar. Sangu, yaşananlar hakkında ilk açıklamayı geçtiğimiz saatlerde yaptı.

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Son dönemlerin en popüler fenomenlerinden biri olan Sibil Çetinkaya, hem Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisi hem de sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin ilgi gören isimlerinden bir tanesi.

Son dönemlerin en popüler fenomenlerinden biri olan Sibil Çetinkaya, hem Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisi hem de sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin ilgi gören isimlerinden bir tanesi.

Şu sıralar davetten davete koşan ünlü fenomen geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir davette Elçin Sangu'nun poz vermesine bir türlü müsaade etmemesi ve poz vermek için şekilden şekile girdiği anlar ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Şu sıralar davetten davete koşan ünlü fenomen geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir davette Elçin Sangu'nun poz vermesine bir türlü müsaade etmemesi ve poz vermek için şekilden şekile girdiği anlar ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇🏻

Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilen Sibil Çetinkaya, yaşananlar hakkında "Kameramanlar ve fotoğrafçılar görünmediği için videoda sanki tek kamera varmış ve ben bekletiyormuşum gibi bir algı oldu maalesef. Çok ciddiye almadığım bir durum oldu." açıklamalarında bulunmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilen Sibil Çetinkaya, yaşananlar hakkında "Kameramanlar ve fotoğrafçılar görünmediği için videoda sanki tek kamera varmış ve ben bekletiyormuşum gibi bir algı oldu maalesef. Çok ciddiye almadığım bir durum oldu." açıklamalarında bulunmuştu.

Elçin Sangu ise yaşananlar hakkında sessiz kalmayı tercih etmişti. Ta ki bugüne kadar! Çetinkaya'nın aldığı eleştirilere dayanamayan Sangu, X hesabından yaptığı paylaşım ile o gün yaşananlar hakkında ilk kez konuştu!

Elçin Sangu ise yaşananlar hakkında sessiz kalmayı tercih etmişti. Ta ki bugüne kadar! Çetinkaya'nın aldığı eleştirilere dayanamayan Sangu, X hesabından yaptığı paylaşım ile o gün yaşananlar hakkında ilk kez konuştu!

Sibil Çetinkaya'yı savunan Elçin Sangu "Artık bir rahat bırakın kızı biz böyle bir şeyin farkında bile değiliz organizasyonlarda bu tarz şeyler olabilir.Herkes sizin gibi fitne peşinde değil." açıklamalarında bulundu.

Sibil Çetinkaya'yı savunan Elçin Sangu "Artık bir rahat bırakın kızı biz böyle bir şeyin farkında bile değiliz organizasyonlarda bu tarz şeyler olabilir.Herkes sizin gibi fitne peşinde değil." açıklamalarında bulundu.
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İşte Elçin Sangu'nun açıklaması 👇🏻

İşte Elçin Sangu'nun açıklaması 👇🏻
twitter.com

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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