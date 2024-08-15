İrem Derici'nin 'Şarkıcı Olmasaydı Mesleği Ne Olurdu?' Sorusuna Verdiği Yanıt X Ahalisinin Diline Fena Düştü
İrem Derici'nin 'Şarkıcı Olmasaydı Mesleği Ne Olurdu?' Sorusuna Verdiği Yanıt X Ahalisinin Diline Fena Düştü
İrem Derici X kullanıcılarının diline düşmeye devam ediyor. Aktif sosyal medya kullanımıyla sık sık konuştuğumuz Derici bu sefer de 'Şarkıcı olmasaydı mesleği ne olurdu?' sorusuna verdiği cevapla konuşuldu.
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Her şarkısıyla hit olmayı başaran, mikrofonların uzatıldığı her fırsatta ağzına geleni söyleyen İrem Derici dobralığıyla hafızalara kazınan isimlerden biri.
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Sık sık X ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, fotoğrafının altına düştüğü notlarla ve zaman zaman videolarla fikrini açık açık dile getiren Derici manşetlerden düşmüyor.
Başka bir X kullanıcısının "Şarkıcı olmasaydı mesleği ne olurdu?" sorusuna yanıt veren Derici yine dile düştü.
Şarkıcı olmasaydım "evsiz" olurdum diyen Derici'ye X kullanıcılarının yanıtı gecikmedi.
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