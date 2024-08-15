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İrem Derici'nin 'Şarkıcı Olmasaydı Mesleği Ne Olurdu?' Sorusuna Verdiği Yanıt X Ahalisinin Diline Fena Düştü

İrem Derici'nin 'Şarkıcı Olmasaydı Mesleği Ne Olurdu?' Sorusuna Verdiği Yanıt X Ahalisinin Diline Fena Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 15:20

İrem Derici X kullanıcılarının diline düşmeye devam ediyor. Aktif sosyal medya kullanımıyla sık sık konuştuğumuz Derici bu sefer de 'Şarkıcı olmasaydı mesleği ne olurdu?' sorusuna verdiği cevapla konuşuldu.

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Her şarkısıyla hit olmayı başaran, mikrofonların uzatıldığı her fırsatta ağzına geleni söyleyen İrem Derici dobralığıyla hafızalara kazınan isimlerden biri.

Her şarkısıyla hit olmayı başaran, mikrofonların uzatıldığı her fırsatta ağzına geleni söyleyen İrem Derici dobralığıyla hafızalara kazınan isimlerden biri.

Sık sık X ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, fotoğrafının altına düştüğü notlarla ve zaman zaman videolarla fikrini açık açık dile getiren Derici manşetlerden düşmüyor.

Sık sık X ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, fotoğrafının altına düştüğü notlarla ve zaman zaman videolarla fikrini açık açık dile getiren Derici manşetlerden düşmüyor.

Ünlü ismin X kullanıcılarıyla yakınlığı bambaşka bir seviyede 👇

Başka bir X kullanıcısının "Şarkıcı olmasaydı mesleği ne olurdu?" sorusuna yanıt veren Derici yine dile düştü.

Başka bir X kullanıcısının "Şarkıcı olmasaydı mesleği ne olurdu?" sorusuna yanıt veren Derici yine dile düştü.
twitter.com

Şarkıcı olmasaydım "evsiz" olurdum diyen Derici'ye X kullanıcılarının yanıtı gecikmedi.

Şarkıcı olmasaydım "evsiz" olurdum diyen Derici'ye X kullanıcılarının yanıtı gecikmedi.
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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