Instagram'da Açık Olan DM kutusunu X'e Gelince Kapatan İrem Derici'den Takipçisinin İsyanına İlginç Yanıt!
Instagram'da Açık Olan DM kutusunu X'e Gelince Kapatan İrem Derici'den Takipçisinin İsyanına İlginç Yanıt!
Takipçilerine verdiği yanıtlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla bahsettiren İrem Derici Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası X'i daha aktif kullanmaya başladı. DM özelliğini X'e gelince kapatan isim 'yürümemize izin ver' diyen takipçisine verdiği ilginç cevapla gündeme geldi.
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Sosyal medya paylaşımlarından çıkarttığı şarkılara ve ağzıları açık bırakan açıklamalarına dobralıkta bir dünya markası olan İrem Derici 2 Ağustos'ta getirilen Instagram erişim engeline büyük tepkiler vermişti.
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Instagram kullanımında çığır açan ünlülerimizden olan, yapılan yorumlara verdiği cevaplarla ve fotoğraflarının altına düştüğü açıklamalarla gündem olan İrem Derici sinirini alamamış, şarkısının tanıtımını yapamamanın öfkesiyle paylaşımlarına devam etmişti.
Kendisine atılan DM'lerle de merak konusu olan İrem Derici "yaprak kımıldamıyor" gibi cevaplarıyla sık sık adından bahsettiremeden edemiyor!
Instagram'daki DM muhabbetiyle bilinen isim getirilen erişim engeli sonrası X'te daha aktif olmuş, DM kutusunu X uygulamasında kullanmayan isme "bu çifte standart neden?" sorusu gecikmemişti.
Şarkıcının "DM kutunu aç yürümemize izin ver" diyen takipçisine Derici'den ilginç bir cevap geldi.
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