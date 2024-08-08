Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Instagram'da Açık Olan DM kutusunu X'e Gelince Kapatan İrem Derici'den Takipçisinin İsyanına İlginç Yanıt!

Instagram'da Açık Olan DM kutusunu X'e Gelince Kapatan İrem Derici'den Takipçisinin İsyanına İlginç Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 09:57

Takipçilerine verdiği yanıtlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla bahsettiren İrem Derici Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası X'i daha aktif kullanmaya başladı. DM özelliğini X'e gelince kapatan isim 'yürümemize izin ver' diyen takipçisine verdiği ilginç cevapla gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medya paylaşımlarından çıkarttığı şarkılara ve ağzıları açık bırakan açıklamalarına dobralıkta bir dünya markası olan İrem Derici 2 Ağustos'ta getirilen Instagram erişim engeline büyük tepkiler vermişti.

Sosyal medya paylaşımlarından çıkarttığı şarkılara ve ağzıları açık bırakan açıklamalarına dobralıkta bir dünya markası olan İrem Derici 2 Ağustos'ta getirilen Instagram erişim engeline büyük tepkiler vermişti.

Instagram kullanımında çığır açan ünlülerimizden olan, yapılan yorumlara verdiği cevaplarla ve fotoğraflarının altına düştüğü açıklamalarla gündem olan İrem Derici sinirini alamamış, şarkısının tanıtımını yapamamanın öfkesiyle paylaşımlarına devam etmişti.

Instagram kullanımında çığır açan ünlülerimizden olan, yapılan yorumlara verdiği cevaplarla ve fotoğraflarının altına düştüğü açıklamalarla gündem olan İrem Derici sinirini alamamış, şarkısının tanıtımını yapamamanın öfkesiyle paylaşımlarına devam etmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Kendisine atılan DM'lerle de merak konusu olan İrem Derici "yaprak kımıldamıyor" gibi cevaplarıyla sık sık adından bahsettiremeden edemiyor!

Kendisine atılan DM'lerle de merak konusu olan İrem Derici "yaprak kımıldamıyor" gibi cevaplarıyla sık sık adından bahsettiremeden edemiyor!

Instagram'daki DM muhabbetiyle bilinen isim getirilen erişim engeli sonrası X'te daha aktif olmuş, DM kutusunu X uygulamasında kullanmayan isme "bu çifte standart neden?" sorusu gecikmemişti.

Instagram'daki DM muhabbetiyle bilinen isim getirilen erişim engeli sonrası X'te daha aktif olmuş, DM kutusunu X uygulamasında kullanmayan isme "bu çifte standart neden?" sorusu gecikmemişti.
twitter.com

Şarkıcının "DM kutunu aç yürümemize izin ver" diyen takipçisine Derici'den ilginç bir cevap geldi.

Şarkıcının "DM kutunu aç yürümemize izin ver" diyen takipçisine Derici'den ilginç bir cevap geldi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın