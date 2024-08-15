Hande Erçel'le Tatile Çıkmak İçin Soluğu Havaalanında Alan Hakan Sabancı'dan Evlilik Sorularına Saat Bahanesi!

Çıktıkları tatillerle neredeyse gitmedikleri yer kalmayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikilisi yeni bir tatile çıkıyor. Sabahın ilk ışıklarında havaalanına giriş yapan Sabancı ve Erçel ikilisi önce muhabirleri görünce şoke oldu sonra evlilik sorularını duyunca saati bahane olarak gösterdi!