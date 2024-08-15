Hande Erçel'le Tatile Çıkmak İçin Soluğu Havaalanında Alan Hakan Sabancı'dan Evlilik Sorularına Saat Bahanesi!
Hande Erçel'le Tatile Çıkmak İçin Soluğu Havaalanında Alan Hakan Sabancı'dan Evlilik Sorularına Saat Bahanesi!
Çıktıkları tatillerle neredeyse gitmedikleri yer kalmayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikilisi yeni bir tatile çıkıyor. Sabahın ilk ışıklarında havaalanına giriş yapan Sabancı ve Erçel ikilisi önce muhabirleri görünce şoke oldu sonra evlilik sorularını duyunca saati bahane olarak gösterdi!
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Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminin merkezine yerleşmeyi sık sık başaran Hande Erçel şüphesiz en çok sevilen fakat aynı zamanda eleştirilen isimlerden biri.
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Kariyerinin yanı sıra ülkenin en çok bilinen ailesinin biricik oğlu Hakan Sabancı ile yaşadığı doyasıya aşkla gündeme gelen Hande Erçel adından aşk hayatıyla da bahsettiriyor.
Birlikte ülke ülke gezen, dünyanın dört bir yanında anılar biriktiren Erçel ve Sabancı ikilisi adım atsa olay oluyor, ama ikili en çok havaalanında muhabirlere yakalanıyor...
Başka bir tatil için sabahın erken saatlerinde havaalanına gelen gözde çiftimiz yine ve yeniden kameraları görünce şoke oldu! 06:30'da havalimanında görüntülenen Hande Erçel, "Güzel bir tatile çıkıyoruz" dedi.
Muhabirlere "çok erken değil mi arkadaşlar hayırdır?" diyen Erçel, evlilik soruları gelince yine alel acele ilerlemeye başladı. Kendisine eşlik eden Hakan Sabancı ise "güzel bir birliktelik, evlilikle taçlanır mı?" sorusunu duyunca saati bahane ederek "saat çok erken" ifadelerini kullandı.
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Gelin evlilik sorularına verilen o cevaba ve muhabirleri görünce yaşanan şoka birlikte bakalım👇
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