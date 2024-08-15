Yıllar Sonra Barışmıştı: Afra Saraçoğlu Muhabirin Babasıyla İlgili Sorusuna Sinirlenince Kapıyı Yüzüne Çarptı

Amerika'daki dil okulunu bitiren ve kepli cüppeli kutlama yapan Afra Saraçoğlu muhabirlerin radarına girdi. Babası ile görüşmeyen ve öncesinde yaptığı açıklamayla gündeme gelen oyuncu paylaştığı fotoğraf sonrası babasıyla ilgili soruya sinirlenince muhabirin yüzüne kapıyı çarptı!