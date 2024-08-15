Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yıllar Sonra Barışmıştı: Afra Saraçoğlu Muhabirin Babasıyla İlgili Sorusuna Sinirlenince Kapıyı Yüzüne Çarptı

Yıllar Sonra Barışmıştı: Afra Saraçoğlu Muhabirin Babasıyla İlgili Sorusuna Sinirlenince Kapıyı Yüzüne Çarptı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 13:37

Amerika'daki dil okulunu bitiren ve kepli cüppeli kutlama yapan Afra Saraçoğlu muhabirlerin radarına girdi. Babası ile görüşmeyen ve öncesinde yaptığı açıklamayla gündeme gelen oyuncu paylaştığı fotoğraf sonrası babasıyla ilgili soruya sinirlenince muhabirin yüzüne kapıyı çarptı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, son dönemde hem ekranlarda hem de magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda ailevi ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle babası Uğur Saraçoğlu ile olan ilişkisi, uzun süre kamuoyunun merak konusu olmuştu.

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, son dönemde hem ekranlarda hem de magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda ailevi ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle babası Uğur Saraçoğlu ile olan ilişkisi, uzun süre kamuoyunun merak konusu olmuştu.

Afra Saraçoğlu, daha önce Aramızda Kalmasın programına verdiği röportajda, babası Uğur Saraçoğlu’nu en son 13 yaşındayken gördüğünü ve bir daha görüşmek istemediğini açıklamıştı.

Afra Saraçoğlu, daha önce Aramızda Kalmasın programına verdiği röportajda, babası Uğur Saraçoğlu’nu en son 13 yaşındayken gördüğünü ve bir daha görüşmek istemediğini açıklamıştı.

Annesi Lütfiye Saraçoğlu ile büyüdüğünü ve ebeveynlerinin kendisi küçük yaştayken boşandığını söyleyen oyuncu 'babasının üzerinde hiç emeği olmadığını' söyleyerek sitem etmişti.

Annesi Lütfiye Saraçoğlu ile büyüdüğünü ve ebeveynlerinin kendisi küçük yaştayken boşandığını söyleyen oyuncu 'babasının üzerinde hiç emeği olmadığını' söyleyerek sitem etmişti.

Ancak yaşanılanların ardından babasını görmeye Amerika'ya giden isim yıllar süren dargınlığa son vermiş ve yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi oturmuştu.

Ancak yaşanılanların ardından babasını görmeye Amerika'ya giden isim yıllar süren dargınlığa son vermiş ve yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi oturmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Dil okulu için Amerika'ya giden ve bir aylık kursun bitimini kepli cübbeli kutlayan Saraçoğlu en son dillere düşmüştü.

Dil okulu için Amerika'ya giden ve bir aylık kursun bitimini kepli cübbeli kutlayan Saraçoğlu en son dillere düşmüştü.

Detaylar için👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Amerika seyahatinin ardından muhabirlerin radarına giren isim babasıyla ilişkisi hakkındaki sorulara fena sinirlendi! Tepkisini "özel konulara girmeyelim" şeklinde gösteren ve bindiği arabanın kapısını kapatan oyuncu tepki gösterdi! Mert Ramazan Demir'le ayrılan Saraçoğlu o soruları da cevapsız bıraktı.

Amerika seyahatinin ardından muhabirlerin radarına giren isim babasıyla ilişkisi hakkındaki sorulara fena sinirlendi! Tepkisini "özel konulara girmeyelim" şeklinde gösteren ve bindiği arabanın kapısını kapatan oyuncu tepki gösterdi! Mert Ramazan Demir'le ayrılan Saraçoğlu o soruları da cevapsız bıraktı.

Kimilerinin haklı, kimilerinin 'tavırlı' bulduğu o anlara birlikte bakalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın