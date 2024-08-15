Yıllar Sonra Barışmıştı: Afra Saraçoğlu Muhabirin Babasıyla İlgili Sorusuna Sinirlenince Kapıyı Yüzüne Çarptı
Yıllar Sonra Barışmıştı: Afra Saraçoğlu Muhabirin Babasıyla İlgili Sorusuna Sinirlenince Kapıyı Yüzüne Çarptı
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Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, son dönemde hem ekranlarda hem de magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda ailevi ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle babası Uğur Saraçoğlu ile olan ilişkisi, uzun süre kamuoyunun merak konusu olmuştu.
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Afra Saraçoğlu, daha önce Aramızda Kalmasın programına verdiği röportajda, babası Uğur Saraçoğlu’nu en son 13 yaşındayken gördüğünü ve bir daha görüşmek istemediğini açıklamıştı.
Annesi Lütfiye Saraçoğlu ile büyüdüğünü ve ebeveynlerinin kendisi küçük yaştayken boşandığını söyleyen oyuncu 'babasının üzerinde hiç emeği olmadığını' söyleyerek sitem etmişti.
Ancak yaşanılanların ardından babasını görmeye Amerika'ya giden isim yıllar süren dargınlığa son vermiş ve yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi oturmuştu.
Dil okulu için Amerika'ya giden ve bir aylık kursun bitimini kepli cübbeli kutlayan Saraçoğlu en son dillere düşmüştü.
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Amerika seyahatinin ardından muhabirlerin radarına giren isim babasıyla ilişkisi hakkındaki sorulara fena sinirlendi! Tepkisini "özel konulara girmeyelim" şeklinde gösteren ve bindiği arabanın kapısını kapatan oyuncu tepki gösterdi! Mert Ramazan Demir'le ayrılan Saraçoğlu o soruları da cevapsız bıraktı.
Kimilerinin haklı, kimilerinin 'tavırlı' bulduğu o anlara birlikte bakalım👇
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