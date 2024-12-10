onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yetişebilene Aşk Olsun: Yeni Projeleriyle Gündeme Gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un Restoran Açacağı İddia Edildi!

Yetişebilene Aşk Olsun: Yeni Projeleriyle Gündeme Gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un Restoran Açacağı İddia Edildi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 13:19

Televizyon ekranlarında karizmatik yüzü ve başarılı oyunculuğuyla en çok görmek istediğimiz isimlerden birisi Kıvanç Tatlıtuğ. Geçtiğimiz ekim ayında üzüm bağlarında ailecek verdikleri pozlar ve şarap üretimi projesiyle gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, @Gaztetepaparazi'nin haberine göre restoran açmaya hazırlanıyormuş. Ünlü oyuncu gözünü son dönemlerde yeme içme sektörüne dikmiş durumda, başarılı oyuncunun kendi alanı dışında hangi projelerde başarı elde edebileceğini ise zaman gösterecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

En son Aile dizisinin 'Aslan Soykan'ı olarak ekranlarda izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, dillere destan karizması ve üstesinden geldiği birçok rol ile adından her daim söz ettirmeyi başarıyor.

En son Aile dizisinin 'Aslan Soykan'ı olarak ekranlarda izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, dillere destan karizması ve üstesinden geldiği birçok rol ile adından her daim söz ettirmeyi başarıyor.

Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile hayatını birleştirdi. Çift oğulları Kurt Efe'yi ise 2022 yılında kucağına aldı.

Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile hayatını birleştirdi. Çift oğulları Kurt Efe'yi ise 2022 yılında kucağına aldı.

Başarılı oyuncu son aylarda ise yeni atılımlarıyla gündeme geliyor. Tatlıtuğ, ekim ayında eşi Başak Tatlıtuğ ile birlikte kendi şarap markasını çıkarmak için hazırlıklara başlamıştı.

Başarılı oyuncu son aylarda ise yeni atılımlarıyla gündeme geliyor. Tatlıtuğ, ekim ayında eşi Başak Tatlıtuğ ile birlikte kendi şarap markasını çıkarmak için hazırlıklara başlamıştı.

Tatlıtuğ'un Bağ bozumu çıkarması için👇

Kıvanç Tatlıtuğ, girişimlerine bir yenisini eklemeye karar vermiş olacak ki İngiltere'de üç ay boyunca aşçılık eğitimi aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, girişimlerine bir yenisini eklemeye karar vermiş olacak ki İngiltere'de üç ay boyunca aşçılık eğitimi aldı.

Ünlü oyuncunun mutfağa olan ilgisini eski paylaşımlarından da biliyorduk!

Özge Özpirinçci'nin geçtiğimiz yılki paylaşımının detayları için👇

Eğitimini tamamlayan Tatlıtuğ'un Göktürk'te bir restoran açacağı iddia edildi.

Eğitimini tamamlayan Tatlıtuğ'un Göktürk'te bir restoran açacağı iddia edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın