Yetişebilene Aşk Olsun: Yeni Projeleriyle Gündeme Gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un Restoran Açacağı İddia Edildi!

Televizyon ekranlarında karizmatik yüzü ve başarılı oyunculuğuyla en çok görmek istediğimiz isimlerden birisi Kıvanç Tatlıtuğ. Geçtiğimiz ekim ayında üzüm bağlarında ailecek verdikleri pozlar ve şarap üretimi projesiyle gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, @Gaztetepaparazi'nin haberine göre restoran açmaya hazırlanıyormuş. Ünlü oyuncu gözünü son dönemlerde yeme içme sektörüne dikmiş durumda, başarılı oyuncunun kendi alanı dışında hangi projelerde başarı elde edebileceğini ise zaman gösterecek.