Yetişebilene Aşk Olsun: Yeni Projeleriyle Gündeme Gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un Restoran Açacağı İddia Edildi!
Yetişebilene Aşk Olsun: Yeni Projeleriyle Gündeme Gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un Restoran Açacağı İddia Edildi!
Televizyon ekranlarında karizmatik yüzü ve başarılı oyunculuğuyla en çok görmek istediğimiz isimlerden birisi Kıvanç Tatlıtuğ. Geçtiğimiz ekim ayında üzüm bağlarında ailecek verdikleri pozlar ve şarap üretimi projesiyle gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, @Gaztetepaparazi'nin haberine göre restoran açmaya hazırlanıyormuş. Ünlü oyuncu gözünü son dönemlerde yeme içme sektörüne dikmiş durumda, başarılı oyuncunun kendi alanı dışında hangi projelerde başarı elde edebileceğini ise zaman gösterecek.
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En son Aile dizisinin 'Aslan Soykan'ı olarak ekranlarda izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, dillere destan karizması ve üstesinden geldiği birçok rol ile adından her daim söz ettirmeyi başarıyor.
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Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile hayatını birleştirdi. Çift oğulları Kurt Efe'yi ise 2022 yılında kucağına aldı.
Başarılı oyuncu son aylarda ise yeni atılımlarıyla gündeme geliyor. Tatlıtuğ, ekim ayında eşi Başak Tatlıtuğ ile birlikte kendi şarap markasını çıkarmak için hazırlıklara başlamıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ, girişimlerine bir yenisini eklemeye karar vermiş olacak ki İngiltere'de üç ay boyunca aşçılık eğitimi aldı.
Eğitimini tamamlayan Tatlıtuğ'un Göktürk'te bir restoran açacağı iddia edildi.
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