Kızıldeniz Film Festivali'nde Jüri Olan Tuba Büyüküstün Siyah Elbise Tercihiyle Göz Doldurdu!

Suudi Arabistan'da gerçekleşen 'Kızıldeniz Film Festivali' uluslararası bir festival olup dünya genelinden birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşiyor. Bu sene 5-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen bu festivalin bu yılki jüri üyelerinden birisi de ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün oldu. Film festivalinin açılışında tercih ettiği elbisesiyle epey konuşulan Büyüküstün, bu sefer de jüri olarak yaptığı kombinle konuşuldu. Güzel oyuncu, siyah rengin asaletinden vazgeçmeyerek oldukça sade ama şık bir görünümle kırmızı halıda boy gösterdi.