Kızıldeniz Film Festivali'nde Jüri Olan Tuba Büyüküstün Siyah Elbise Tercihiyle Göz Doldurdu!
Kızıldeniz Film Festivali'nde Jüri Olan Tuba Büyüküstün Siyah Elbise Tercihiyle Göz Doldurdu!
Suudi Arabistan'da gerçekleşen 'Kızıldeniz Film Festivali' uluslararası bir festival olup dünya genelinden birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşiyor. Bu sene 5-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen bu festivalin bu yılki jüri üyelerinden birisi de ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün oldu. Film festivalinin açılışında tercih ettiği elbisesiyle epey konuşulan Büyüküstün, bu sefer de jüri olarak yaptığı kombinle konuşuldu. Güzel oyuncu, siyah rengin asaletinden vazgeçmeyerek oldukça sade ama şık bir görünümle kırmızı halıda boy gösterdi.
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En son bir dijital platformda yayınlanan 'Zeytin Ağacı' isimli dizideki oyunculuk performansıyla epey konuşulan Tuba Büyüküstün, 'Asi' ve 'Kara Para Aşk' gibi birçok televizyon dizisinde de yer almıştı.
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Şimdilerde ise Suudi Arabistan'da 'Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali' gerçekleşiyor. Dünya genelinden bir sürü ünlü ismi ağırlayan festival 5 Aralık'ta başlamıştı ve 14 Aralık'ta sonlanacak.
Türk ünlülerimizden ise Nurgül Yeşilçay, Engin Altan Düzyatan ve Tuba Büyüküstün festivale katılan isimler arasındaydı. Büyüksütün, festivalin açılış gününde tercih ettiği dore renkli elbisesiyle epey beğenilmişti.
Ünlü oyuncu bu sefer de festivalin jürilerinden biri olarak etkinliğe katılım sağladı. Güzel oyuncu, simsiyah kadife kumaştan ve vücudunu tamamen saran oldukça zarif bir tasarımla kırmızı halıda boy gösterdi.
Büyükstün, saçı için de sıkı ve ensede bir topuz tercih etti. Makyajında gözlerini ön plana çıkaran oyuncu, kahverengi tonlarının doğallığından yararlanarak az ama öz bir makyajla yüzünün güzelliğini gözler önüne serdi.👇
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Tuba Büyüküstün'ün Kızıldeniz Film Festivali jürisi olarak tercih ettiği stili sizler ünlü oyuncuya yakıştırdınız mı? Haydi, ankete!
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