Eski Halinden Eser Yok Şimdi: Bir Dönemin Efsane Oryantali Asena'nın Son Dansı Topa Tutuldu!
Eski Halinden Eser Yok Şimdi: Bir Dönemin Efsane Oryantali Asena'nın Son Dansı Topa Tutuldu!
Bir döneme damgasını vurmuş efsane oryantallerden olan Asena, evlendikten sonra sessizliğe gömülmüştü. Daha sonra yaşamını Almanya'da devam ettirme kararı almıştı. Zaman zaman Türkiye'de de boy gösteren ünlü isim bu kez bir etkinlikte sergilediği dans performansıyla gündem oldu. Uzun zaman sonra dans eden Asena'nın eski kıvraklığını göremeyenler ünlü oryantali topa tuttu.
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Uzun yıllar boyunca sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in üstlendiği 'İbo Show' programı sayesinde hayatımıza giren pek çok isim var. Bunların başında da oryantal performanslarıyla hafızamıza kazınan Asena var elbette.
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Kamera karşısına her çıktığında birbirinden göz alıcı kostümleri ve kıvrak danslarıyla izleyenleri adeta büyülüyordu.
Özel hayatıyla da magazin dünyasının çok konuşulan ünlüleri arasına giren ünlü oryantal, üç yıldır aşk yaşadığı işletmeci Hasan Dere ile 2017 yılında hayatını birleştirmişti. Daha sonra da yaşamına Almanya'da devam etme kararı almıştı.
Yurt dışına taşındıktan sonra oryantalliği bırakıp farklı sektörlere yönelen Asena bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyordu.
Ancak bu sefer farklı bir konuyla öne çıktı. 47 yaşındaki ünlü isim, kasım ayının son haftasında İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte boy gösterdi.
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Sonbahar temalı gecede uzun bir aranın ardından ilk kez dans şovu sergileyen Asena kısa sürede gündem oldu.
Gelin Asena'nın dansını birlikte izleyelim...
Asena'nın dansını izleyip de eski kıvraklığını göremeyenler ünlü oryantali topa tuttu:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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