Eski Halinden Eser Yok Şimdi: Bir Dönemin Efsane Oryantali Asena'nın Son Dansı Topa Tutuldu!

Bir döneme damgasını vurmuş efsane oryantallerden olan Asena, evlendikten sonra sessizliğe gömülmüştü. Daha sonra yaşamını Almanya'da devam ettirme kararı almıştı. Zaman zaman Türkiye'de de boy gösteren ünlü isim bu kez bir etkinlikte sergilediği dans performansıyla gündem oldu. Uzun zaman sonra dans eden Asena'nın eski kıvraklığını göremeyenler ünlü oryantali topa tuttu.