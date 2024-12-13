Yeni Dizisi İçin 20 Kilo Alan Berk Oktay'ın Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, Kocasının Yeni Halini Değerlendirdi!
Yeni Dizisi İçin 20 Kilo Alan Berk Oktay'ın Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, Kocasının Yeni Halini Değerlendirdi!
Berk Oktay, son günlerde aldığı kilolarla epey gündem olmuştu. TRT tabii'nin 'Harman Yeri' dizisinin başrolü olan oyuncu, böylelikle ekranlara da geri dönüyor. Oktay, pehlivan rolü için ise tam 20 kilo aldı. Berk Oktay'ın göbekli hali eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a soruldu. 'Aramızda Kalmasın'a konuşan güzel oyuncunun eşinin her haline aşık olduğu ise gözlerinden okunuyordu.
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2022 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ı illaki tanıyorsunuzdur. Atiksoy ve Oktay ikilisi, magazin dünyasının en samimi çiftlerinden.
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Ünlü çiftimiz bu sene 21 Mayıs'ta kızları Mira Milana'yı kucaklarına aldı. Riskli bir doğum geçiren Yıldız Çağrı Atiksoy, doğumun ardından “Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür” şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Bir süredir magazin gündeminde pek göremediğimiz çift son günlerde Berk Oktay'ın yeni dizisi için 20 kilo almasıyla yeniden konuşulmaya başladı.
Başrol oyuncusu olduğu 'Harman Yeri' dizisinde bir pehlivanı canlandıran Oktay'ın kilolu halini eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, 'Aramızda Kalmasın' muhabirleriyle değerlendirdi.
Berk Oktay hakkında konuşurken gözlerinden neredeyse aşk baloncukları çıkan güzel oyuncu, ''Yakıştırdım tabii ki, eşim yani sonuçta'' diyerek duygularını ifade etti. Yakışıklı oyuncunun spor geçmişi de olduğundan aldığı kiloların onun üzerinde fazla durmadığını da belirtti.
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