Yeni Dizisi İçin 20 Kilo Alan Berk Oktay'ın Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, Kocasının Yeni Halini Değerlendirdi!

Berk Oktay, son günlerde aldığı kilolarla epey gündem olmuştu. TRT tabii'nin 'Harman Yeri' dizisinin başrolü olan oyuncu, böylelikle ekranlara da geri dönüyor. Oktay, pehlivan rolü için ise tam 20 kilo aldı. Berk Oktay'ın göbekli hali eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a soruldu. 'Aramızda Kalmasın'a konuşan güzel oyuncunun eşinin her haline aşık olduğu ise gözlerinden okunuyordu.