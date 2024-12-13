Youssoufa Moukoko Bir Günde Hayatına Dair Bildiği Her Şeyin Yalan Olduğunu Öğrendi

Yaş küçültme futbol dünyasının pek de yabancı olmadığı konuların başında geliyor. Ülkemizde 1 Ocak doğumlu futbolcular için düşünülen yaş küçültme algısının bir benzerini yurt dışında da görüyoruz. Bu olayın muhataplarından biri bu kez tüm dünyanın tanıdığı bir isim oldu. Youssoufa Moukoko hayatına dair bildiği her şeyin yanlış olduğunu öğrendi. Açıklayan kişi ise babası olarak bildiği kişi oldu.