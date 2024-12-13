Youssoufa Moukoko Bir Günde Hayatına Dair Bildiği Her Şeyin Yalan Olduğunu Öğrendi
Youssoufa Moukoko Bir Günde Hayatına Dair Bildiği Her Şeyin Yalan Olduğunu Öğrendi
Yaş küçültme futbol dünyasının pek de yabancı olmadığı konuların başında geliyor. Ülkemizde 1 Ocak doğumlu futbolcular için düşünülen yaş küçültme algısının bir benzerini yurt dışında da görüyoruz. Bu olayın muhataplarından biri bu kez tüm dünyanın tanıdığı bir isim oldu. Youssoufa Moukoko hayatına dair bildiği her şeyin yanlış olduğunu öğrendi. Açıklayan kişi ise babası olarak bildiği kişi oldu.
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Borussia Dortmund’un genç yıldızı Youssoufa Moukoko’nun yaşı, kendisinin babası olduğunu iddia eden bir kişi tarafından tartışmaya açıldı.
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Alman televizyon kanalı ProSieben'de yayınlanan "Tricks, Cheating, Deception - The Million Dollar Business with Football Talents" adlı belgeselde, Joseph Moukoko, Youssoufa Moukoko’nun yaşını küçültmek amacıyla sahte belgeler düzenlendiğini iddia etti.
Joseph, Youssoufa’nın 20 Kasım 2004’te Kamerun’un Yaoundé şehrinde doğduğuna dair belgelerin sahte olduğunu ve aslında 19 Temmuz 2000 doğumlu olduğunu belirtti.
Joseph Moukoko, belgeselde yaptığı açıklamada, kendisinin ve eşinin dolaylı olarak Borussia Dortmund’un sponsorlarından biri olan Evonik bünyesinde çalıştıklarını ve bu işten düzenli maaş aldıklarını belirtti.
Bild'e de açıklamlar yapan Joseph Moukoko, "Ben Youssoufa'nın biyolojik babası değilim. Benim ve karım Marie'nin oğlu değil" açıklaması da yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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