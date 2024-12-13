Günde 6 Saat Uyursanız 20 Yıl Sonra Nasıl Gözükürsünüz? Az Uykunun Vücutta Yarattığı Korkunç Etki Resmedildi

Uzmanların 8 saat uykunun her zaman önemine dikkat çekiyor ve daha sağlıklı olduğuna işaret ediyor. 6 saat ve daha az uyumanın vücuda verdiği zararı hiç düşündünüz mü? İngiliz bir yatak markası 6 saat ve daha az uyumanın vücuda verdiği zararı gösteren bir görsel yarattı. Az uyuyanların 20 yıl sonra nasıl görüneceğini gösteren görsel ‘Gollum’a benzetildi.

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