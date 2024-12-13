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Günde 6 Saat Uyursanız 20 Yıl Sonra Nasıl Gözükürsünüz? Az Uykunun Vücutta Yarattığı Korkunç Etki Resmedildi

Günde 6 Saat Uyursanız 20 Yıl Sonra Nasıl Gözükürsünüz? Az Uykunun Vücutta Yarattığı Korkunç Etki Resmedildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.12.2024 - 23:47

Uzmanların 8 saat uykunun her zaman önemine dikkat çekiyor ve daha sağlıklı olduğuna işaret ediyor. 6 saat ve daha az uyumanın vücuda verdiği zararı hiç düşündünüz mü? İngiliz bir yatak markası 6 saat ve daha az uyumanın vücuda verdiği zararı gösteren bir görsel yarattı. Az uyuyanların 20 yıl sonra nasıl görüneceğini gösteren görsel ‘Gollum’a benzetildi.

Kaynak

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Bir İngiliz yatak şirketi, yetersiz ve düzensiz uykunun vücuda etkilerini gösteren bir görsel oluşturdu. Bu görsel, 6 saat ve daha az uyuyanların 20 yıl sonra nasıl görüneceğini gösteriyor.

Bir İngiliz yatak şirketi, yetersiz ve düzensiz uykunun vücuda etkilerini gösteren bir görsel oluşturdu. Bu görsel, 6 saat ve daha az uyuyanların 20 yıl sonra nasıl görüneceğini gösteriyor.

Uzmanlar geceleri 8-9 saat uykunun bir ihtiyaç olduğunu dile getiriyor ve öneriyor. Ancak yapılan araştırmalarda ABD’nin New York eyaletinde uyku süresinin 6’ya indiği görülüyor.

Uzmanlar geceleri 8-9 saat uykunun bir ihtiyaç olduğunu dile getiriyor ve öneriyor. Ancak yapılan araştırmalarda ABD’nin New York eyaletinde uyku süresinin 6’ya indiği görülüyor.

Kaynak: New York Post

Yapılan araştırmalarda yaratılan görsele ‘Hannah’ adı verildi. Hannah’ın yeterli uyku uyumadığı takdirde 20 sene sonra kambur duruşa, seyrek saçlara, kırışık cilde sahip olacağı görülüyor.

Yapılan araştırmalarda yaratılan görsele ‘Hannah’ adı verildi. Hannah’ın yeterli uyku uyumadığı takdirde 20 sene sonra kambur duruşa, seyrek saçlara, kırışık cilde sahip olacağı görülüyor.

'Az uyku uyuyan Hannah', Orta Dünya Evreni karakteri Gollum'a benzetildi...

'Az uyku uyuyan Hannah', Orta Dünya Evreni karakteri Gollum'a benzetildi...

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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